Ekonomi Parkede 5G teknolojisi
İŞ DÜNYASI

​Parkede ‘5G’ teknolojisi montajı yüzde 40 hızlandırıyor

Parkede ‘5G’ teknolojisi

Yıldız Entegre tarafından 5G kilit sistemi ile geliştirilen laminat parke serisi, sahip olduğu özel teknolojiyle döşeme hızını yüzde 40 artırırken, ustalar ile ev sahipleri için de zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte yenilenmeye ve çeşitlenmeye başlayan parkeler ev dizaynında da popülerliğini koruyor.

Son yıllarda ev dekorasyonlarında ağaç bazlı malzeme kullanımı yeniden yükselişe geçerken, bu alanda hayata geçirilen teknolojik ürünler bir yandan ev sahiplerine maliyet avantajı sağlarken bir yandan da kullanım kolaylıkları nedeniyle büyük ilgi görüyor.

Orman ürünleri alanında faaliyet gösteren Yıldız Entegre tarafından geliştirilen Varioclic Exclusive 5G parke serisi de bünyesinde barındırdığı teknoloji sayesinde bir yandan döşeme hızını artırırken bir yandan da hem ustalar hem de ev sahipleri için zaman ve maliyet avantajını beraberinde getiriyor. Dört tarafı mikro derzli olan seri, 5G kilit sistemi ve 8 mm kalınlığı ile montaj işlemlerinde kolaylık sağlıyor. Masif ahşap dokusu ve 10 farklı renk seçeneğine sahip seri, sahip olduğu 5G kilit sistemiyle de döşeme hızını yüzde 40’a varan oranlarda artırıyor.

MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, dünyadaki mimari ve teknolojik tüm trendleri yakından takip ettiklerini ifade ederken; “Tasarımını ve üretimini geliştirdiğimiz her üründe de bu trendleri belli noktalarda uygulamaya; teknolojinin ev dekorasyonuna olan faydalarını ürünlerimize entegre etmeye önem veriyoruz. Varioclic Exclusive 5G parke serimizde kullandığımız özel kilit teknolojisi de hem ustalar hem de ev sahipleri için büyük kolaylık sağlıyor. Yaptığımız çalışmalara göre bu 5G kilit sistemi ile bir günde ortalama 200 metrekare parke döşenebiliyor. Bu da diğer parke türlerine göre yüzde 40’a yakın daha hızlı döşenme hızı anlamına geliyor. Bu da ustalar için zaman tasarrufu; buna paralel olarak da ev sahipleri için maliyet avantajı yaratıyor” dedi.

BİR YATIRAN DÖRT KAZANABİLİYOR

Ev dekorasyonlarında ağaç bazlı malzeme kullanımının gün geçtikçe arttığının altını çizen Ercan Şahin şöyle devam etti:

“Laminat parke kullanımı yaşam alanlarına şıklık kattığı kadar, yaşam alanlarının değerini de ciddi oranda artırıyor. İş ortaklarımızdan aldığımız geri bildirimler de özellikle orta ve üst segment laminat parke gruplarında, bir birimlik yatırımın evin değerinde 3-4 birimlik katma değer yaratabildiğini gösteriyor. Bu da günümüz gayrimenkul sektöründe, özellikle ev sahipleri için de laminat parkenin önemini gözler önüne seriyor.”

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