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Ekonomi Türkiyeyi radarına aldı Zynga168 milyon dolara bu sefer de Rollici satın aldı
İŞ DÜNYASI

Peak Games'in ardından Türk oyun şirketi Rollic de 168 milyon dolara Zynga'ya satıldı

Türkiye'yi radarına aldı: Zynga168 milyon dolara bu sefer de Rollic'i satın aldı

Geçtiğimiz aylarda İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak Games'i rekor bir fiyatla 1,8 milyar dolara satın alan dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga bu sefer de bir başka Türk oyun firması olan Rollic'i 168 milyon dolara satın aldı. Zynga Üst Yöneticisi (CEO) Frank Gibeau, Rollic'in alınması ile hyper-casual alanına girmekten dolayı çok heyecanlı olduklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga.
Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga.

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga 1,8 milyar dolara satın aldığı Türk oyun firması Peak Games'in ardından hyper-casual (hiper basit) oyunlar üreten bir diğer Türk oyun firması olan Rollic'i de 168 milyon dolara satın aldığını duyurdu.

TWİTTER'DA DUYURDU

Zynga resmi Twitter adresinden duyurduğu habere göre, şirket hyper-casual oyun alanında en hızlı büyüyen şirketlerden biri olan İstanbul merkezli Türk oyun şirketi olan Rollic ile anlaşmaya vardı.

Açıklamada Rollic'in oyunlarının 250 milyondan fazla indirildiği vurgulanırken, Rollic'in şirketin kullanıcı profiline ve reklam alanına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Türk oyun şirketi Rollic, hyper-casual oyun alanında en hızlı büyüyen şirketlerden biri olarak biliniyor.

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''ÇOK HEYECANLIYIZ''

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Zynga Üst Yöneticisi (CEO) Frank Gibeau, 2020 yılında dünya çapında en hızlı gelişen hyper-casual geliştiricisi ve yayıncılarından biri olan ve harika bir takım tarafından yönetilen Rollic'in alınması ile hyper casual alanına girmekten dolayı çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Rollic Kurucusu ve CEO'su Burak Vardal ise Rollic ekibinin Zynga'ya katılmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi.

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Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games'i de 1.8 milyar dolara satın almıştı.

Vardal, "Hiper-casual konusundaki uzmanlığımız, Zynga’nın ürün yönetimi, veri bilimi, reklamdan reklamdan para kazanma ve dünya çapındaki yayıncılık kalitesine mükemmel uyum sağlıyor." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 20'LİK KISMI 3 YIL İÇİNDE ALINACAK

Açıklamaya göre ilk olarak Zynga, Rollic'in yüzde 80'ini 168 milyon dolara satın alacak. Rollic'in kalan yüzde 20’lik bölümü ise önümüzdeki 3 yıl içerisinde aşama aşama Zynga bünyesine geçirilecek.

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