Türkiye'yi radarına aldı: Zynga168 milyon dolara bu sefer de Rollic'i satın aldı

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga 1,8 milyar dolara satın aldığı Türk oyun firması Peak Games'in ardından hyper-casual (hiper basit) oyunlar üreten bir diğer Türk oyun firması olan Rollic'i de 168 milyon dolara satın aldığını duyurdu.

TWİTTER'DA DUYURDU

Zynga resmi Twitter adresinden duyurduğu habere göre, şirket hyper-casual oyun alanında en hızlı büyüyen şirketlerden biri olan İstanbul merkezli Türk oyun şirketi olan Rollic ile anlaşmaya vardı.

Açıklamada Rollic'in oyunlarının 250 milyondan fazla indirildiği vurgulanırken, Rollic'in şirketin kullanıcı profiline ve reklam alanına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Türk oyun şirketi Rollic, hyper-casual oyun alanında en hızlı büyüyen şirketlerden biri olarak biliniyor.

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''ÇOK HEYECANLIYIZ''

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Zynga Üst Yöneticisi (CEO) Frank Gibeau, 2020 yılında dünya çapında en hızlı gelişen hyper-casual geliştiricisi ve yayıncılarından biri olan ve harika bir takım tarafından yönetilen Rollic'in alınması ile hyper casual alanına girmekten dolayı çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Rollic Kurucusu ve CEO'su Burak Vardal ise Rollic ekibinin Zynga'ya katılmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi.

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Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games'i de 1.8 milyar dolara satın almıştı.

Vardal, "Hiper-casual konusundaki uzmanlığımız, Zynga’nın ürün yönetimi, veri bilimi, reklamdan reklamdan para kazanma ve dünya çapındaki yayıncılık kalitesine mükemmel uyum sağlıyor." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 20'LİK KISMI 3 YIL İÇİNDE ALINACAK

Açıklamaya göre ilk olarak Zynga, Rollic'in yüzde 80'ini 168 milyon dolara satın alacak. Rollic'in kalan yüzde 20’lik bölümü ise önümüzdeki 3 yıl içerisinde aşama aşama Zynga bünyesine geçirilecek.