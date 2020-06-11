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Ekonomi Pegasus yurt dışı uçuşlarına başlıyor
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Pegasus yurt dışı uçuşlarına başlıyor

Salgın nedeniyle getirilen uçuş kısıtlamaları sonrası ilk yurt dışı uçuşunu 13 Haziran’da Almanya’ya gerçekleştirecek olan Pegasus Hava Yolları, 15 Haziran tarihi itibarıyla kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine de uçuşlarını başlatacak.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Covid-19 pandemisi kapsamında getirilen kısıtlamalar sonrası ilk yurt dışı uçuşunu 13 Haziran 2020 tarihinde Almanya’ya gerçekleştirecek olan Pegasus Hava Yolları, 15 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine de uçuşlarını başlatıyor.

Yapılan şirket açıklamasına göre, ilk aşamada Almanya, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Hollanda, Fransa ve Belçika’ya uçmaya başlayacak olan Pegasus, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün izinleri doğrultusunda uçuşlarını kademeli olarak artırmayı planlıyor.

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