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Ekonomi Pençe-Kaplan Operasyonuna iş dünyasından destek
İŞ DÜNYASI

Pençe-Kaplan Operasyonu’na iş dünyasından destek

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"na iş dünyasından tam destek geldi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç Pençe-Kaplan Operasyonu’na destek vererek, “Pençe-Kaplan Operasyonu, Devletimizin bulundukları her yeri teröristlere dar etmedeki kararlılığını göstermektedir” dedi.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç​.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç​.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"na ilişkin açıklama yaptı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şunları kaydetti:
“Kahraman Ordumuza, Devletimizin bekasını ve vatanımızın bölünmezliğini korumak için Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonu’nda başarı ve muzafferiyetler diliyorum.

Pençe-Kaplan Operasyonu, Devletimizin bulundukları her yeri teröristlere dar etmedeki kararlılığını göstermektedir. Aynı şekilde devletimiz, meşru müdafaa hakkını, uluslararası hukukun kendine tanıdığı tüm imkanları kullanarak korumakta kararlıdır. Başkalarının bölgeye barış getirmesini beklemeden, daha önce olduğu gibi yine bu bölgede bizzat Devletimizin barışı ve huzuru tesis edeceğinden eminiz.

Türkiye’nin birçok alanda ve bölgede yürüttüğü mücadelenin başarıya ulaşması için kahraman askerlerimiz için dua ediyoruz. Allah yardımcıları olsun. Allah, devletimizi, ordumuzu ve milletimizi var etsin”

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