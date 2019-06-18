Ekonomi PHILSA 3üncü kez zirvede
İŞ DÜNYASI

PHILSA, TİM İhracat Ödülleri’nde 3’üncü kez zirvede

PHILSA 3’üncü kez zirvede

Uluslararası yatırımın önemli örneklerinden biri ve Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından PHILSA Philip Morris/Sabancı, 2018 yılında gerçekleştirdiği 206 milyon dolarlık ihracatıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Şampiyonları sıralamasında sektöründe üstüste 3’üncü kez birinci oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren
Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren

PHILSA Philip Morris/Sabancı, 2018 yılı ihracat performansıyla TİM İhracat Şampiyonları Ödülleri’nde bir kez daha zirveye yerleşti.

PHILSA, 2018 yılında gerçekleştirdiği 206 milyon dolar değerindeki ihracatla, tütün sektöründe üstüste 3’üncü kez birinci oldu. Diren: Artan ihracat kapasitemiz ile ülkemizin ekonomisine katkımız artacak 16 Haziran 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Şampiyonları Ödül Töreninde birincilik ödülünü alan Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, TİM tarafından ödüllendirilen bu başarının gurur verici olduğunu belirtti.

Türkiye’nin kalkınmasında ihracatın artan önemi olduğunu vurgulayan Diren, şunları söyledi:

“İzmir Torbalı’daki PHILSA fabrikamızdan Ortadoğu’dan Afrika’ya, 20’nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Son 5 yıldır teknolojiye yaptığımız 500 milyon dolarlık yatırımımızla ihracat hacmimizi ikiye katladık. Değer zincirinin tüm aşamalarında sürdürülebilirliği, kaliteyi, verimi ve dijitalleşmeyi misyon edinmiş bir şirket olarak, ülkemiz ekonomisine ve 2023 ihracat hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamak amacıyla ihracat kültürümüzü sürekli geliştiriyor ve sürdürülebilir programlar ile destekliyoruz”.

Diren sözlerine şöyle devam etti:

“İhracat seferberliği ile ülke sathında başlatılan ekonomik atılımları ve ülkemizi güçlendirecek her türlü yaklaşımı kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca, sürdürülebilir ihracat hacmimizle beraber; yatırım, istihdam, dijital dönüşüm, tütün tarımı gibi bir çok alanda da ülke ekonomisine yaptığımız katkılarla ülkemizin gücüne ve geleceğine güç katmaya dün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz”.

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