Piyasaların başı döndü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’da barışın yakın olduğuna dair spekülatif çıkışları, küresel piyasaları tam bir dezenformasyon kıskacına alarak altüst etti. Trump’ın İran ile "verimli görüşmeler" yapıldığına dair sosyal medya paylaşımları, petrol fiyatlarını bir anlık iyimserlikle 100 doların altına çekse de oluşan olumlu hava kısa sürdü. Piyasalar, karşılıklı açıklama karmaşasında yön bulmakta zorlanırken, petrol fiyatları 100 dolar bandının üzerine yeniden sıçradı. Yatırımcıların en çok rağbet gösterdiği güvenli liman altındaki toparlanma çabaları ise kalıcı olmadı. Fiyatlardaki sert geri çekilmeyi alım fırsatı olarak görenlerin Kapalı Çarşı’daki telaşı dün adeta izdihama dönüştü.





TRUMP MANİPÜLE Mİ ETTİ?

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın, Trump'ın iddialarını kesin bir dille yalanlayan sert sözleri, piyasalardaki risk algısını yeniden zirveye taşıdı. Kalibaf'ın, “Trump'ın açıklamaları gerçeği yansıtmadığı gibi ABD ile hiçbir müzakere de yapılmadı. Bu sahte haberler; finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek, ABD ile İsrail'in içine saplandığı bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor” şeklindeki ifadeleri; petrol, altın ve hisse senedi piyasaları başta olmak üzere tüm ekonomik göstergelerin yönünü tersine çevirdi.





1 SAATTE 3 TRİLYON DOLAR EL DEĞİŞTİRDİ

Trump’ın açıklamalarından saatler sonra İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına devam etmesi ve Tahran’dan gelen müzakere yalanlaması, spekülasyon iddialarını ayyuka çıkardı. ABD’de S&P 500 ve Nasdaq vadeli işlemlerindeki geçici rahatlama, yerini kısa sürede sert bir satış baskısına bıraktı. Ülkede petrol ve doğal gaz kontratları ile hisse senetleri üzerinden saatler içerisinde 3 trilyon dolarlık devasa bir paranın el değiştirmesi, "piyasa operasyonu" şüphelerini kuvvetlendirdi. Financial Times'ın özellikle Trump’ın paylaşımından yalnızca 15 dakika önce 580 milyon dolar değerinde yaklaşık 6 bin 200 petrol kontratının el değiştirdiğini iddia etmesi içeriden bilgi sızdırıldığı tartışmalarını derinleştirdi.





Kuyumcuların vitrini boşaldı kuyruk sokağa taştı

Küresel piyasalardaki spekülasyon fırtınası ve sert fiyat dalgalanmaları, Türkiye’de de gözleri yeniden güvenli liman altına çevirdi. Altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi yatırım fırsatı gören binlerce vatandaş, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Kapalı Çarşı’nın asırlık koridorlarına akın etti. Adım atmanın güçleştiği dar sokaklarda, elindeki birikimi değerlendirmek isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyruklar gün boyu devam etti.





STOKLAR TÜKENME NOKTASINDA

Bireysel yatırımcıların yoğun ilgisi, özellikle paketli ve küçük gramajlı ürünlerde yoğunlaşıyor. Gram altına yönelik talep patlaması nedeniyle pek çok dükkânda stoklar tükenme noktasına geldi. Satış tabelalarında gram altın 6 bin 600 TL, çeyrek altın ise 10 bin 500 TL seviyelerinde fiyatlanırken, arzın talebi karşılamakta zorlanması çarşı esnafını yoğun bir mesai temposuna soktu.





ESNAFTA TEMKİNLİ TAVIR

Kuyumcuların satış konusundaki temkinli tavrı da dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar alım için fırsat kollarken, dükkân sahiplerinin düşük fiyat seviyelerinden stok boşaltmamak adına daha çekimser davrandığı görülüyor. Bazı işletmelerin satış işlemlerinde sergilediği ağırkanlı tutum, fiyatların yeniden yükselme ihtimaline karşı bir önlem olarak değerlendiriliyor.





VATANDAŞIN GÖZÜ TABELADA ELİ BİRİKİMİNDE

Kuyumcu vitrinleri önünde sabırla bekleyenlerin telaşı ise piyasadaki hareketliliğin halk nezdindeki karşılığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Tasarruflarını altına yönlendirmek isteyen vatandaşlar, yaşadıkları deneyimi ve piyasa beklentilerini şu sözlerle aktardı:

Cemal Kaplan : "Altın fiyatları düşmüş, birikimimizi değerlendirmek için sabah erkenden buradayız. Bankadan paramı çektim, gram altın aldım. Yoğunluk çok, adım atmak bile zor ama bekliyoruz."

Kadir Karagül : "Önce fiyatlar ne olur diye düşündüm ama kuyruğu görünce karar verdim. Dar sokaklarda yürümek zor ama değerdi. Altının 10-15 gün içinde yükseleceğini tahmin ediyoruz."

Emre Demir : "Sabahtan beri buradayım, neredeyse tüm dükkanları dolaştım. Gram altın almak için sırada bekliyorum ama stoklar hep bitmiş. Bankadan paramı çektim, hâlâ elimde almak istediğim kadar altın yok. İnsanlar anında gelip sıraya girmiş, yoğunluk gerçekten inanılmaz."

Ayşegül Kılıç : "Altın almak için uzun süre bekledim. Fiyatların toparlanmasını bekliyordum ancak piyasadaki aşırı talebi görünce hemen harekete geçmek gerektiğini fark ettim. Küçük gramajlı ürünler hızla tükeniyor, elimden geldiğince alım yaptım. Hareketlilik bitecek gibi durmuyor."



