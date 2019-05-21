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Ekonomi QS Starsdan Bilgiye 4 yıldız
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İŞ DÜNYASI

QS Stars’dan Bilgi'ye 4 yıldız

İstanbul Bilgi Üniversitesi, dünyanın saygın Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu QS Stars tarafından 4 yıldıza layık görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilgi üniversitesi.
Bilgi üniversitesi.

Bilgi, bu başarısıyla eğitim, araştırma, uluslararasılık, iş bulabilirlik, sosyal sorumluluk, kapsayıcılık ve imkânlar konusundaki başarılarını uluslararası arenada tescil ettirdi.

Dünyadaki 47 ülkeden saygın üniversiteleri derecelendiren İngiltere merkezli bağımsız QS Stars’ın çalışmasında, Türkiye’den başvuran İstanbul Bilgi Üniversitesi 4 yıldız aldı.

  • Bilgi, bu çalışmada “Eğitim”, “Uluslararasılık”, “Sosyal sorumluluk”, “Kapsayıcılık”, “İş bulabilirlik”, “İmkanlar”, “Araştırma” ve “Uzmanlık Kriteri: Psikoloji” kriterlerine göre derecelendirildi.

Her bir kriterden elde ettiği başarı oranlarının toplamına göre 4 yıldız almaya hak kazanan İstanbul Bilgi Üniversitesi, eğitimde mükemmellik hedefiyle uluslararası arenada önemli bir başarı elde etti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, uluslararası düzeyde ve nitelikli bir eğitim anlayışıyla üniversiteyi daha ileriye taşımak istediklerini belirterek, “Bu hedefimize ulaşma yolunda, QS Stars gibi seçkin bir derecelendirme kuruluşu tarafından 4 yıldıza layık görülmek bizi daha iyisini yapmak konusunda cesaretlendiriyor. Bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı gönülden kutluyor, başarılarımızın artarak sürmesini diliyorum” dedi.

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