Radisson İstanbul’daki 16. tesisini açıyor

Radisson Hotel Group Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Geliştirme Yöneticisi Elie Younes, “Türkiye'de otelcilik sektöründe olumlu bir büyüme trendi görüyoruz. İstanbul'da Radisson markası altındaki ilk rezidans projesinin ardından, bir başka mükemmel tesis daha getirmekten mutluluk duyuyoruz. Ortaklarımıza devam eden güvenleri ve bu üçüncü stratejik katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu otel ile Radisson Hotel Group, şehirdeki 16 tesisiyle İstanbul'un önde gelen üst düzey işletmecisi olarak yerini güçlendirmiştir” dedi.

Radisson Residences Avrupa Tem İstanbul, bir yatak odalı, iki yatak odalı ve üç yatak odalı konaklama birimlerinden oluşan 140 modern daireden oluşacak.

Rezidansta, ayrıca hem kısa, hem de uzun süreli konaklamalar için iyi donanımlı bir spor salonu ve kapalı yüzme havuzu da dahil olmak üzere bir SPA bulunmaktadır. Radisson Residences Avrupa Tem İstanbul, Avrupa Tem Konut Kompleksi içinde, İstanbul Havaalanı'na yakın bir konumda yer almaktadır. İstanbul’un belli başlı iş bölgelerine ve havaalanına yakınlığı ile, tesisin merkezi bir konumda şık bir konaklama arayan hem iş seyahatinde olanlar, hem de tatil amaçlı konukları çekmesi bekleniyor.

Radisson Hotel Group ile olan ilişkimizi genişletmekten mutluluk duyuyoruz

Radisson Residences Avrupa Tem İstanbul yatırımcısı Süleyman Çetinsaya: “Radisson Hotel Group ile olan ilişkimizi daha da genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Kayseri ve Vadistanbul'daki başarılı lansmanlardan sonra, bu yeni projenin başka bir başarı olacağından ve Radisson'un Türkiye'ye ve dünyaya getirdiği hizmet ve marka bilinirliğinin kalitesini göstereceğinden eminiz.” dedi.

REKLAM

Radisson Residences Avrupa Tem İstanbul, yeni İstanbul Havaalanı’na araçla yaklaşık 30 dakikadır ve rezidansı şehre bağlayan Trans-Avrupa Otoyolunun (E80) en yakın çıkışına sadece 400 metre uzaklıktadır.