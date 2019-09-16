Ekonomi Radisson Residences Avrupa Tem İstanbul açıldı
İŞ DÜNYASI

Radisson Residences Avrupa Tem İstanbul açıldı

Radisson Residences, Avrupa Tem İstanbul oteli açıldı. Yenilenmiş 140 dairelik Radisson Residences Avrupa Tem İstanbul, ilk misafirlerini kabul etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Radisson Avrupa Tem 2
Radisson Avrupa Tem 2

Avrupa Tem Yerleşim Kompleksi içinde bulunan ve İstanbul Havalimanı'na yakın konumda bulunan tesis, iş seyahatinde olanlar ve merkezi bir konumda şık konaklama imkanı arayan misafirler için mükemmel bir yer olacak.

Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Michel Stalport, “İstanbul’daki 16. otelimizle, Türkiye’de çarpıcı bir tesis daha açmaktan gurur duyuyoruz. Ortaklarımıza devam eden güvenleri için teşekkür ediyoruz ve misafirlerimiz için daha unutulmaz anlar yaratmak için çok heyecanlıyız ” dedi.

Yeni inşa edilen rezidansta, tek yatak odalı, iki yatak odalı ve üç yatak odalı ünitelerin bir karışımını birleştiren 140 modern daire yer almaktadır. Ayrıca, iyi donanımlı bir spor salonu ve SPA ile kapalı yüzme havuzu, kısa ya da uzun süreli konaklamalarda misafirlerin hizmetine sunulmaktadır.

Radisson Residences Avrupa Tem İstanbul, yeni İstanbul Havaalanı'na yaklaşık 30 dakikalık sürüş mesafesindedir ve konutu şehre bağlayan Trans-Avrupa Otoyolunun (E80) en yakın çıkışına sadece 400 metre uzaklıktadır.

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