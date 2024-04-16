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Ekonomi

Rekabet Kurumu'ndan ilaç firmalarına ceza

Rekabet Kurulu, ilaç firmaları GlaxoSmithKline ve Abdi İbrahim'e uzlaşma sonucu toplam 217 milyon 685 bin 540 lira idari para cezası uyguladı.

13:52 - 16/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, iki ilaç firmasına yönelik Rekabet Kurulunun yürüttüğü soruşturmaya ilişkin bilgi verildi.


Buna göre, Kurulun ara kararlarına istinaden teşebbüslerin sunduğu uzlaşma metinleri sonucu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 33 milyon 321 bin 564 lira, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 184 milyon 363 bin 976 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.


İki firmaya yönelik soruşturma, rakipleriyle iş gücü piyasasında birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yaptıkları, rakipler arası rekabette hassas bilgi değişimi suretiyle anlaşma/uyumlu eylem içinde oldukları iddiasıyla başlatılmıştı.




#Rekabet Kurulu
#ekonomi
#ilaç sektörü
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