Rekabet Kurumu'ndan Roche'ye soruşturma

Rekabet Kurulu, Apple’ın uygulama mağazası olan App Store hakkında soruşturma açtı. Yapılan açıklamada "Apple, IAP aracılığıyla yapılan satış işlemlerinden %30 oranında komisyon geliri elde ediyor. Soruşturma sürecinde, Apple’ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişinin engellenip engellenmediğinin incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır." denildi.