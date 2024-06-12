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Ekonomi

Rekabet Kurumu'ndan Roche'ye soruşturma

Rekabet Kurumu, Roche Müstahzarları Sanayi AŞ. hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

16:22 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Rekabet Kurumu
Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu, sosyal medya hesabı üzerinden ilaç firması Roche hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı üzerine Rekabeti Koruma Kanunu'nun ihlal edilip edilmediğinin tespiti için soruşturma açıldığını duyurdu.


Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Rekabet Kurulunun, Roche Müstahzarları Sanayi AŞ’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yapılan önaraştırma sonucunda alınan 25.02.2021 tarihli ve 21-10/130-55 sayılı kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin 21.03.2024 tarihli ve 2023/1084 E., 2024/663 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir.


Mahkemenin iptal kararı üzerine, dosyada yer alan bilgileri ve belgeleri 21.05.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, söz konusu Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Roche Müstahzarları Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına 24-23/534-M sayı ile karar vermiştir.




#Rekabet Kurumu
#ilaç sektörü
#Ankara
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