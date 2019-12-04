Ekonomi Rekortmen Koza Bir yılda 15 basamak yükseldi
İŞ DÜNYASI

Rekortmen Koza: Bir yılda 15 basamak yükseldi

2017 yılında kurumlar vergisi sıralamasında 35’inci olan Koza Altın İşletmeleri A.Ş., 2018 yılında ödediği 283 milyon 097 bin 917 TL ile 20’nci sıraya yükselerek büyük bir çıkış yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koza Altın
Koza Altın

Faaliyetlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bağlı olarak sürdüren Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ortaya koyduğu başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Gümüşhane'de bulunan 5 madende üretim gerçekleştiren Koza Altın, Türkiye'nin toplam altın imalatının yüzde 30'unu karşılıyor.

TMSF 2.Başkanı ve Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altıntaş, holding bünyesindeki Koza Altın İşletmelerinin 2019 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarı ile net dönem karının 1 milyar 260 milyon TL’ye ulaştığını , şirketin TMSF’ ye devrinden sonra ise öz kaynaklarının yüzde 124 artış ile 2,9 milyar TL tutarına yükseldiğini belirterek şunları söyledi.

  • “Bizlere emanet olan işletmelerimizin önemli çalışma performansı ortaya koymaları ülkemiz adına bizleri mutlu ediyor. Toplam altın üretimi geçen yıl 8,2 ton olan işletmelerimiz, bu yıl ise toplam 10,8 ton altın üretmeyi hedefliyor.”

Altıntaş, 2017 yılında Kurumlar Vergisi sıralamasında 35’inci olan Koza Altın İşletmeleri’nin 2018 yılında 20’nci sıraya yükseldiğini de belirterek “2018 yılında 283 milyon 097 bin 917 TL Kurumlar Vergisi ödedik. Devletimize ödenen vergilerin şirketin TMSF’ ye devrinden itibaren yüzde 127 arttığı görülmektedir. ” ifadelerini kullandı.

NATOzirvesi başlıyor

NATO
zirvesi başlıyor

Liderler önce aile fotoğrafı çektirdi.
Türkiyeyi saran tehlike

Türkiye'yi saran tehlike

10 yılda istila etti, en büyük sorunlardan biri olacak.
Hepsini parçalamışlar

Hepsini parçalamışlar

​Marmara'da deprem araştırmasına trol darbesi.
Şule Çet <br>davasında karar çıktı

Şule Çet
davasında karar çıktı

Sanıklardan Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın cezası belli oldu.
Satılmıyor çürüyor

Satılmıyor çürüyor

Hem mal sahibi hem devlet zarar ediyor.
Çin'den <br>ABD'ye tepki

Çin'den
ABD'ye tepki

Uygur Türkleri tasarısını içişlerine karışmak olduğunu iddia etti.

6 puan yeter

6 puan yeter

​​Şenol Güneş, EURO 2020 grubumuzu değerlendirdi.
İstanbul'da <br>faciadan dönüldü

İstanbul'da
faciadan dönüldü

Arnavutköy'de yolcu minibüsü alev alev yandı.
Aile sayısı 58 oldu

Aile sayısı 58 oldu

​12 yaşında kaçırılan kızı için evlat nöbetine başladı.
Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz

Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz

Stoltenberg, Baltık Savunma Planı'ndaki YPG şartını konuştu.
Apple'ın bir<br> açığını daha buldu

Apple'ın bir
açığını daha buldu

​Aydınlı genç, 220 bin dolarlık ödül teklifi az buldu.
Veto 'hastalık' zincirini durduracak

Veto 'hastalık' zincirini durduracak

15 termik santral toplum sağlığını tehdit ediyordu.
Yarın son gün

Yarın son gün

​Artık eski paketlerde üretilmeyecek.
Kar İstanbul'a yaklaştı

Kar İstanbul'a yaklaştı

​Balkanlar'dan gelen kar her yeri beyaza bürüdü.
Bloke ederiz

Bloke ederiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'yı koruyan NATO'ya rest çekti.
Başvuru yapıldı

Başvuru yapıldı

​VAR kararları statta canlı olarak açıklanacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.