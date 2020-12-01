Rus üreticiler AYSAF'ta 120’nin üzerinde görüşme yaptı

AYSAF 2020’de Rusya Federasyonu Endüstri ve Ticaret Bakanlığı’nın müşterek standında Rusya’da üretilen ayakkabılar sunuldu.

Şirketler fuarda Türkiye, İtalya, Meksika, Suriye, Sırbistan, Mısır, Ukrayna ve diğer ülkelerden ortaklarla 120’nin üzerinde görüşme yaptı. Rus şirketlerden bazıları Türk pazarına malzeme ve bileşen tedarik etme konusunda geçici anlaşmalar yaptı.

Rusya Federasyonu Endüstri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Viktor Evtukhov, "İçinde bulunduğumuz zor zamanlarda bile, Rus şirketleri benzersiz ürünler geliştiriyor ve ortaklığın coğrafyasını genişletiyorlar. AYSAF fuarı, üreticilerimize yeni trendler öğrenme, talebi araştırma ve Rusya’da üretilen ürünlerin rekabetçi üstünlüğünü anlayan ortaklara ulaşma fırsatı veren, bu yıl çevrimdışı gerçekleştirilen az sayıdaki fuarlardan biri" şeklinde konuştu.

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