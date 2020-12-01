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Ekonomi Rus üreticiler AYSAFta 120nin üzerinde görüşme yaptı
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Rus üreticiler AYSAF 2020'de 120’nin üzerinde görüşme yaptı

Rus üreticiler AYSAF'ta 120’nin üzerinde görüşme yaptı

63. Uluslararası Ayakkabı Malzemeleri, Bileşenleri, Deri ve Teknolojileri Fuarı AYSAF 2020’de Rusya Federasyonu Endüstri ve Ticaret Bakanlığı’nın müşterek standında ayakkabı sektöründen ürünler sunuldu. Üreticiler fuarda 120’nin üzerinde görüşme gerçekleştirdi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

AYSAF 2020’de Rusya Federasyonu Endüstri ve Ticaret Bakanlığı’nın müşterek standında Rusya’da üretilen ayakkabılar sunuldu.

Şirketler fuarda Türkiye, İtalya, Meksika, Suriye, Sırbistan, Mısır, Ukrayna ve diğer ülkelerden ortaklarla 120’nin üzerinde görüşme yaptı. Rus şirketlerden bazıları Türk pazarına malzeme ve bileşen tedarik etme konusunda geçici anlaşmalar yaptı.

Rusya Federasyonu Endüstri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Viktor Evtukhov, "İçinde bulunduğumuz zor zamanlarda bile, Rus şirketleri benzersiz ürünler geliştiriyor ve ortaklığın coğrafyasını genişletiyorlar. AYSAF fuarı, üreticilerimize yeni trendler öğrenme, talebi araştırma ve Rusya’da üretilen ürünlerin rekabetçi üstünlüğünü anlayan ortaklara ulaşma fırsatı veren, bu yıl çevrimdışı gerçekleştirilen az sayıdaki fuarlardan biri" şeklinde konuştu.

  • Şirketler, Rusya’da üretilen ürünlerin teslimatlarıyla ilgili olarak tüccarlar, makine tedarikçileri, tabakhane, ayakkabı ve deri fabrikaları temsilcileri ile toplantılar yaptı.
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