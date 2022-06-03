Ekonomi Rusyadan çıkan McDonalds geri dönüş için kapıyı açık bıraktı
İŞ DÜNYASI

Rusya'dan çıkan McDonald's geri dönüş için kapıyı açık bıraktı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında batılı şirketler Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Rusya'dan çekilme kararı alan şirketlerden biri olan McDonald's Rusya'ya yeniden dönmek için de açık kapı bıraktı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyadan çıkan McDonalds geri dönüş için kapıyı açık bıraktı
Foto/arşiv

McDonald's devir sözleşmelerini yaparken bir madde ile geri dönüşü mümkün kılan kuralı belirlemiş oldu. Opsiyon maddesine göre McDonald's 15 yıl içinde restoranlarını geri alma opsiyonunu kullanabilecek.

RUSYA DEVİRLERİ ONAYLADI

Rusya, McDonald's'ın devir sözleşmelerini onayladı. Rusya'daki mağazalarını Alexander Govor'a satan McDonald's mağazalarını isterse 15 yıl içinde geri alabilecek.

Rusya'daki McDonald's mağazaları bundan sonra "Golden Arches - Altın Kemerler" markası adı altında faaliyet gösterecek.

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