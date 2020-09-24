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Ekonomi Sabancı Venturesin ilk yatırımı giyilebilir teknolojilere yönelik oldu
İŞ DÜNYASI

Sabancı Ventures, ilk yatırımını yaptı

Sabancı Ventures'in ilk yatırımı giyilebilir teknolojilere yönelik oldu

Sabancı Ventures, 2017 yılında giyilebilir teknolojiler geliştirmek üzere kurulan yerli bir girişim olan Thread In Motion'ın hissedarı oldu.

Haber Merkezi AA
Sabancı Ventures, yerli bir girişim olan Thread In Motion'ın hissedarı oldu.
Sabancı Ventures, yerli bir girişim olan Thread In Motion'ın hissedarı oldu.

Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu (Sabancı Ventures), ilk yatırımını 2017 yılında giyilebilir teknolojiler geliştirmek üzere kurulan yerli bir girişim olan Thread In Motion'a yaptı.

Sabancı Holding'ten yapılan açıklamaya göre şirket, Sabancı Ventures aracılığıyla ilk yatırımını gerçekleştirdi.

Sabancı Ventures, 2017 yılında giyilebilir teknolojiler geliştirmek üzere kurulan yerli bir girişim olan Thread In Motion'ın hissedarı oldu.

Verilen bilgiye göre, otomotiv, perakende, lojistik, e-ticaret gibi sektörlere özel operasyonel verimliliği artıran çözümler sunan Thread In Motion, geliştirdiği akıllı eldiven ürünü ile endüstriyel ortamlarda ergonomik, hızlı ve izlenebilir bir sistem kurmayı amaçlıyor.

  • Thread In Motion, halen Kordsa, Brisa ve Carrefoursa gibi Sabancı Topluluğu şirketlerine de hizmet veriyor.

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"Sabancı Ventures önümüzdeki günlerde de yatırımlarına devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, dünyadaki yeni ekonomik düzenin teknoloji ve inovasyon temelinde yükseldiğini belirterek, kendilerinin de iş yapış şekillerini her alanda bu düzene göre yeniden tanımladıklarını bildirdi.

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Sabancı Ventures girişiminin, bu alandaki vizyonunun en somut göstergesi olduğunu aktaran Alper, şunları kaydetti:

"Teknolojik inovasyonlara ve gelişmelere erken erişim kazanmanın yanı sıra çevik ve teknolojiye dayalı büyüme platformları oluşturmak amacıyla kurduğumuz Sabancı Ventures önümüzdeki günlerde de yatırımlarına devam edecek. Özellikle nesnelerin interneti, yapay zeka, yeni malzeme teknolojileri, sürdürülebilirlik, enerji, mobilite ve siber güvenlik gibi alanlara odaklanacak Sabancı Ventures bünyesinde, bu yıl en az bir yatırımı daha sonuçlandırmayı hedefliyoruz.

Thread In Motion'a yaptığımız yatırım, Sabancı Ventures'ın ilk yatırımı olması açısından büyük önem taşıyor. Bu tür yatırımlarla yeni nesil şirketleri desteklemesi, ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin önünü açacak; kalıpların dışına çıkıp fark yaratmayı, hayal gücünü günümüz dünyasının gerçekliğine uyarlamayı başaran Türk gençlerine büyük cesaret verecektir."

Sabancı Topluluğu'nun, Sabancı Ventures bünyesinde gerçekleştirilecek yatırımlarla birlikte sadece finansal yatırımcı olmayacağını, aynı zamanda stratejik bir ortak olarak şirketlerin geleceğine yön vereceğini ifade eden Alper, Sabancı Holding olarak, Sabancı Ventures aracılığıyla yeni girişimleri ve büyümeye hazırlanan yeni nesil oluşumları, Sabancı ekosistemine dahil ederek büyüme yolculuklarını hızlandırma hedefinde olduklarını bildirdi.

  • Alper, Sabancı Holding'in uluslararası network'ünün, Sabancı Ventures portföy şirketlerinin küresel pazarlara ulaşımına da önemli destek sunacağını aktardı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ak Portföy tarafından Sabancı Holding'in büyüyen girişimlere yatırım yapması amacıyla özel ve kapalı bir fon olarak kurulmuş olan Sabancı Ventures girişim fonu, kurumsal girişim sermayesi alanında ülkemiz için atılan çok önemli bir adım. Sabancı Holding'in yatırım gücü ve farklı sektörlerdeki birikiminin yanında Ak Portföy'ün girişim sermayesi fonlarındaki tecrübesinin birleşimi ile ortaya çıkan bu platform, ülkemiz ekonomisine büyük değer katacaktır."

  • Verilen bilgiye göre, SPK onay sürecini Nisan 2020'de tamamlayan Sabancı Ventures, 30 milyon dolar toplam fon büyüklüğüne sahip bulunuyor.

Sabancı Ventures, ticarileşmesini tamamlamış girişimlere büyüme amaçlı olarak 500 bin dolar ile 4 milyon dolar arasında değişen tutarlarda yatırım yaparak, hissedar olmayı hedefliyor.

750 milyon liralık dev proje: Bir ilin daha yol sorunu sona erecek
FOTOĞRAF 10
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Sarıkamış-Horasan arasından yapımı devam eden 750 milyon liraya mal olacak bölünmüş yol, nakış nakış işleniyor.
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65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan, Tarım ve Orman Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürü Esat Mahmut Partal, Kars Karayolları 18. Bölge Müdürü Behcet Eren, AK parti İl Başkanı Adem Çalkın yapımı devam eden Sarıkamış-Horasan Karayolu’nda bir takım incelemelerde bulundular.
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750 milyon liraya mal olacak olan Sarıkamış-Horasan Karayolu’nda çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten AK Parti Kars Milletvekili ve Tarım Orman Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Şuan da yaklaşık toplam uzunluğu 46 kilometre olan 23 kilometresi Erzurum il sınırları içerisinde, 23 kilometresi de Kars il sınırları içerisinde olan 2 Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürütüyor.
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Yaklaşık maliyeti 750 milyon lira olan ve içerisinde 5 tane toplam uzunluğu bin 780 metre olan viyadüğün bulunduğu ve en yüksek viyadüğü yaklaşık 120 metre yükseklikte olduğu devasa, çift şeritli, çağın gereğine uygun, kaliteli ve BSK dedikleri kaliteli yol yapılıyor. Mükemmel bir yol yapılıyor.
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34 kilometresi bu yıl kullanıma açılacak. Hani insanlar çok şikayet ediyordu. Handere eski yoldan kışın sıkıntılar çekilecek. Yüksek tonajlı araçlar geçmiyor. Bu sıkıntı tamamlanıyor. Ve insanımız uluslar arası standartta bir yol ağına kavuşuyor” dedi.
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Sarıkamış-Horasan Karayolu’nun yapımının bir çok noktada devam ettiğine dikkat çeken 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, “Sarıkamış’ı Horasan’a bağlayacak olan Karakurt-Horasan yolunda incelemelerde bulunduk.
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Bu yol toplamda 50 kilometreydi. Ancak bölünmüş yol olduktan sonra 4 kilometre de kısalıyor.
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46 kilometrelik bir bölünmüş yol, BSK yol haline geliyor ki, bu yol üzerinde 5 tane viyadük var. 1 tane bulunduğumuz 513 metrelik Karakurt Viyadüğü olmak üzere bir de 575 metrelik Taşlı Güney 2 Viyadüğü var. Bu toplam 5 viyadükle birlikte standardı çok yüksek bir yol haline geliyor.
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İnşallah Kasım ayının 2’inci yarısında trafiği buradan vereceğiz. 750 milyon, eski parayla 750 trilyonluk , 46 kilometrelik bir güzergahtan bahsediyoruz. Hem rakam olarak çok ciddi bir rakam, hem içerdiği viyadükler ve teknik özellikleri nedeniyle büyük bir proje, Türkiye bu tür projeleri, 10-15 yılda yapamıyorken, şimdi 2-3 yılda yapabilir hale geldi. Hamd olsun, şükür olsun diyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah, nu tip projeleri yine yapmaya hep beraber devam edeceğiz” diye konuştu.
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Toplam uzunluğu 46 kilometre olan Sarıkamış-Horasan karayolunda bir taraftan asfalt serimi yapılırken, diğer taraftan viyadüklerde çalışmalar sürüyor. Kars ve Erzurum Karayolu ekipleri aynı anda bir çok noktada çalışmalarını sürdürüyor. Sarıkamış Horasan arasında yapımı devam eden karayolu tamamlandığında Karslıların yol sorunu sona ermiş olacak. Teknik özelliklerinden dolayı büyük bir proje olan Karakurt-Horasan yolu Karakurt Barajı’nın da su tutmasıyla güzergahı kullanan vatandaşlara adeta mavi yoluculukta sunmuş olacak.
750 milyon liralık dev proje: Bir ilin daha yol sorunu sona erecek
Sarıkamış Horasan arasında yapımı devam eden 750 milyon liralık dev yol projesinde sona doğru yaklaşılırken yaklaşık 46 kilometre uzunluğunda olan ve 5 viyadüğün yer aldığı karayolunun hizmete girmesiyle bölgedeki vatandaşların da yol sorunu ortadan kalmış olacak.


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