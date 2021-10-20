Ekonomi Sahibindencom hakkında soruşturma başlattı
İŞ DÜNYASI

Sahibinden.com hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik sahibinden.com hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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Haber Merkezi İHA
Sahibinden.com hakkında soruşturma başlattı
Foto/arşiv

Rekabet Kurumu’nun resmi web sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yürütülmekte olan bir ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında 21-46/655-M sayılı karar ile re’sen soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz".

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