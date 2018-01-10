Sahte bal tarihe karışacak

Sertifika alamayan bal satışa sunulmayacak.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen 10 milyon euro bütçeli “Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında inşa edilen bal paketleme ve analiz laboratuvarı hizmete girdi.

Tesiste incelemelerde bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz, tesisteki laboratuvarlarda arının balı hangi çiçekten ürettiği, katkı maddesinin olup olmadığı dahil her türlü analizin yapılabildiğini söyledi.

Sahte balı tarihe karıştıracak tesis

Vali Yavuz, “Arıcılık Enstitüsünün gözetim ve denetimindeki laboratuvar sistemlerimiz belki dünyada tektir. Bu denli bal analizi yapabilen laboratuvar sistemleri neredeyse yok denecek kadar azdır. Bununla övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Burada arının balı hangi çiçekten ürettiği, katkı maddesinin olup olmadığı dahil her türlü analiz yapılabiliyor. Bundan sonra bir sertifikasyon sistemine geçeceğiz. Bunu yaptığımızda, balla ilgili insanların zihnindeki şüpheyi ortadan kaldıracağız. Yediğim bal hakiki bal mıdır? Yoksa şeker midir? İnsan sağlığına zararlı bir madde var mıdır? Tüm bu soru işaretlerinin tamamını bertaraf etmiş olacağız. Böylelikle üreticimizin alın terini ve ürünün en iyi fiyattan pazarlama, aynı zaman tüketiciyi de en kaliteli balla buluşturmak gibi önemli bir işlevi görmüş olacağız” dedi.

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