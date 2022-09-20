Sanayiciye lisanssız elektrik üretimi için kolaylık: Başvurular 1 Ocak'ta başlayacak

Sanayici, elektrik tüketimi ihtiyacının tamamını karşılayabilecek şekilde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde veya dışında herhangi bölgede birden fazla üretim tesisi kurabilecek ve üretim ile tüketime ilişkin mahsuplaşma Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından yapılacak.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 11 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde ve OSB'lerde elektrik üretimi ve tüketiminin farklı dağıtım bölgesi sınırları içinde yer alması sağlandı.

Yapılan değişiklikler sonrasında, özellikle çatılarında lisanssız güneş enerjisi santrali bulunan OSB katılımcılarının, mevcut tesislerini OSB dışındaki kendilerine ait başka tesislerin elektrik tüketimiyle ilişkilendirmesi ve katılımcıların üretim tesisleriyle tüketimlerinin farklı görevli tedarik şirketi bölgelerinde kurulabilmesine imkan verilmesine yönelik ihtiyaçlar ortaya çıktı.

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Bu kapsamda, yeni bir düzenleme yapılması gereği duyulması üzerine söz konusu yönetmelikte yeni değişiklikler yapılarak EPDK kurul kararına bağlandı.

Kurul kararlarına göre, bir veya birden fazla tüketim tesisinin ihtiyacını karşılamak üzere farklı görevli tedarik şirketi sınırları içinde de bir veya birden fazla üretim tesisi kurulabilecek. OSB içinde bulunan bir üretim tesisi de OSB sınırları dışındaki bir tesisin tüketimiyle ilişkilendirilebilecek.

Üretim-tüketime ilişkin hesaplama EPİAŞ tarafından yapılacak. EPİAŞ geliştireceği bir yazılım üzerinden mahsuplaşma sonucunu, üretim tesislerinin bulunduğu bölgelerdeki görevli tedarik şirketlerine bildirecek ve böylece mahsuplaşma, organize olarak EPİAŞ tarafından yapılmış olacak.

OSB katılımcılarının kapasite olan tüm bölgeleri kullanması sağlanacak.

Üretim tesislerinin farklı görevli tedarik şirketlerinde yer almasına yönelik başvurular 1 Ocak 2023 itibarıyla başlayacak.

Yapılan düzenleme yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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