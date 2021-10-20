Sanayiye 21 milyar liralık gelişim bütçesi

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, imalat sanayisinin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı, imalat sanayi ihracatı, orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı, uluslararası doğrudan yatırım girişi, yüksek teknolojilerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı gibi alanlarda program hedefleri belirlendi.

Sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi kapsamında belirlenen hedeflere ulaşılması için bütçeden 20 milyar 932 milyon 424 bin lira kaynak ayrıldı.

Bu çerçevede, imalat sanayisinin GSYH içindeki payının gelecek yıl yüzde 21,5 ve imalat sanayi ihracatının da 218 milyar dolar olması hedefleniyor.

Orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının 2022'de yüzde 40,8 ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının da yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

REKLAM

Bu dönemde, Türkiye'ye 15 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım girişinin olması bekleniyor.

Patentte dünya sıralamasında yükseliş hedefleniyor

Sınai mülkiyet bilincini toplumun bütün kesimlerinde artırarak, sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesine hizmet ederek teknolojik ilerlemeye ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla da bütçeden 119 milyon 114 bin lira ayrılması öngörüldü.

Bu kapsamda, 2022'de yerli patent başvurularında Türkiye'nin dünya sıralamasında 11'inci basamakta yer alması hedefleniyor.

Yıl sonu gerçekleşme tahmini yüzde 44 olan yerli patent başvurularının toplam başvurular içindeki payının gelecek yıl yüzde 50'ye yükselmesi amaçlanıyor.

EKONOMİ Sahibinden.com hakkında soruşturma başlattı

GÜNDEM İhracatın teşviki için yeni kanun teklifi TBMM'de kabul edildi