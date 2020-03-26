Ekonomi Sarar koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
İŞ DÜNYASI

Sarar koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi

Sarar Giyim, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ikinci bir tarihe kadar ara verme kararı aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarar Giyim.
Sarar Giyim.

Sarar Giyim,koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ikinci bir tarihe kadar ara verme kararı aldı. Yazılı bir açıklama yapan Sarar Giyim’in Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyayı saran COVID-19 virüsü maalesef ülkemizde de ortaya çıkmıştır. İnsan sağlığı için elimizden gelen her şeyi yapmak asli görevimizdir. Bu sebeple beş bin kişiye iş sağladığımız Sarar Group olarak; bu sorumluluk bilinci altında, iş yerlerimizin faaliyetlerine ikinci bir tarihe kadar ara verme kararı almış bulunmaktayız. Bir an evvel bu salgının önüne geçebilmek için biz de üzerimize düşenleri yapmaktayız. Memleketimize, devletimize, milletimize ve tüm dünyaya sağlıklı gelecekler dileriz"

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