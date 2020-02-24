Ekonomi Saray Halıdan sevindiren haber Konkordatodan çıktı
İŞ DÜNYASI

Saray Halı konkordatodan çıktı

Saray Halı'dan sevindiren haber: Konkordatodan çıktı

70 yılı aşkın süredir başta madencilik olmak üzere, gayrimenkul, halı, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren Kurmel Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Saray Halı konkordato sürecinden çıktı. Şirket konkordato süresi dolmadan, vadesi geçmiş olup olmadığına bakılmaksızın, tüm ticari borçlarını ödediğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto arşiv: Saray Halı
Foto arşiv: Saray Halı

2018 yılı Kasım ayındakonkordato talebinde bulunan Saray Halı borçlarını ödeyerek bu süreçten çıktığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada bugün itibariyle vadesi gelmiş ve/veya teminatlandırılmamış herhangi bir borcun kalmadığına da vurgu yapıldı.

Saray Halı'dan yapılan açıklama şöyle;

Kurmel Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Saray Halı ve Saray Tarım A.Ş.; Ekonomik şartlar gereği 04.11.2018 tarihinde konkordato talebinde bulunmuş, böylelikle şirketlerimiz faaliyetlerinin dolayısıyla üretim ve istihdamın devamlılığını sağlamış ve en önemlisi de alacaklılarımızı güvence altına almıştır.

TÜM BORÇLARINI ÖDEDİ

Başta şirketlerinizin kurucusu Kurmel Grup Yönetim Kurulu Onursal Başkanımız Necati Kurmel olmak üzere şirket ortaklarımızın da büyük destekleri ile konkordato süresi dolmadan, vadesi geçmiş olup olmadığına bakılmaksızın, tüm ticari borçlarımız ödenmiştir.

Finans sektörüne olan borçlarımızın da vadesi gelenlerinin tamamı ödendiği gibi yakın gelecekte vadesi gelecek olanlar dahi ödenmiş ve/veya yapılandırılmıştır.

ORTAKLARA TEŞEKKÜR MESAJI

Ayrıca yapılandırılan tüm borçlarımızın misliyle teminat altına alınması gerçekleştirilmiştir. An itibariyle vadesi gelmiş ve/veya teminatlandırılmamış herhangi bir borcumuz da kalmamıştır.

  • Konkordatodan çok kısa sürede çıkmamızda katkılarını esirgemeyen, tüm iş ortaklarımıza, ticari partnerlerimize ve değerli çalışanlarımıza destek, güven ve anlayışları için gönülden teşekkür ederiz.

Kurmel Grup olarak ilk günkü heyecanla ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi mutlulukla kamuoyuna bildiririz.

Saray Halı'dan yapılan açıklama.
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