Ekonomi Franchise bedeli ve tabela ücreti yok Seç Market 1500üncü mağazasını açtı
İŞ DÜNYASI

Franchise bedeli ve tabela ücreti yok: Seç Market 1500’üncü mağazasını açtı

Seç Market’in herhangi bir franchise bedeli ve tabela ücreti gerektirmeyen iş ortaklığı modeline dahil olan iş ortaklarının sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye’nin 80 ilinde bayisi bulunan marketler zinciri 1500’üncü mağazasını açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Seç Market esnaf dostu iş modelinde 1500’üncü mağazasını açtı
80 şehre yayılan Seç Market’lerin sayısı 1500’e ulaştı.

İş modeli ve yaygınlığıyla Türkiye perakende sektörünün önemli oyunculardan biri olan Seç Market, 1500’üncü mağazasını açtı.

Mahalle esnafının kendi işini korurken modern bir yüze kavuşmasını sağlayan model, esnafa ve müşteriye sağladığı avantajlarla büyük ilgi görüyor.

Türkiye’nin 80 ilinde Seç Market çatısı altında toplanan marketlerin oluşturduğu güç birliği sayesinde, bayiler tedarik alanında ölçek ekonomisinden yararlanıp toplu satın almanın sağladığı fiyat avantajından faydalanıyor.

BEŞ BİNDEN FAZLA ÜRÜN SUNULUYOR

Esnaf, raf diziliminden ürün tedarikine, indirim kampanyalarından dijital altyapı veya tele-satışa, sosyal medya iletişiminden pazarlama ve satın almaya kadar birçok alanda Seç Market’in kurumsal gücünden yararlanıyor. Esnafa bunların yanı sıra Yıldız Holding’in perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinde satılan 5 binden fazla çeşit ürün de sunuluyor.

Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen
Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen

SEKMEN: 'SEÇ MARKET BAYİLERİNİN SAYISI HIZLA ARTIYOR'

Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, 80 şehre yayılan Seç Market’lerin sayısının 1500’e ulaşmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Seç Market’in herhangi bir franchise bedeli ve tabela ücreti gerektirmeyen bu geniş perakende platformuna dahil olan iş ortaklarının sayısı her geçen gün artıyor, esnaflarımız daha da güçleniyor. Esnafın, kaliteli ve bilinen markalardan oluşan 5 binden fazla ürünü, zahmetsiz ve düzenli olarak tedarik ederek iş yerlerinde, rekabetçi fiyatlarla müşterilerine sunmalarını sağlıyoruz. Ek olarak mağaza içinin düzenlenmesi, ödemeler ve lojistik alanlarında da iş ortaklarımıza hizmet veriyoruz. Esnafın rekabetteki gücünü artıran ve 1500 mağazaya ulaşan Seç Market’lerin yıl sonuna kadar sayısının aynı hızla artmasını hedefliyoruz.”

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