Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Seçim bitti artık işimize bakalım
İŞ DÜNYASI

Seçim bitti artık işimize bakalım

İstanbul seçimleri geride kalırken, Türkiye’nin önündeki 4 yıllık seçimsiz döneme işaret eden iş dünyası, gündemin artık ekonomi olmasını istiyor. Güçlü Türkiye için birlikte çalışma mesajları veren iş dünyası, ekonomide vites büyütme çağrısı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Derecelendirme kuruluşları dahil birçok kesim tarafından Türkiye ekonomisi önünde önemli bir eşik olarak konulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi geride kaldı. İş dünyası, yakından takip ettiği seçimin ardından “iş güç zamanı” çağrısında bulundu. Demokrasinin önemli unsuru seçimin geride kalmasıyla birlikte gündemin artık ekonomi olması çağrısında bulunan iş dünyası temsilcisi sivil topluk kuruluşu başkanları, güçlü ekonomi ve büyük Türkiye için birlikte çalışma mesajları verdi.

ORTAK GAYEMİZ BÜYÜME TRENDİNİ YAKALAMAK

Abdurrahman Kaan

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Arkada bıraktığımız yerel seçimler sonrası; artık hedefimiz, ekonomik istikrar, kalkınma ve sosyal refahın sağlanması olmalıdır. 4,5 yıllık seçimsiz bir yönetim sürecinde kamusal dönüşümlerin tamamlanması, ekonomik reformların netleşmesi, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması ortak gayemiz olmalıdır. MÜSİAD olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve çizdiği istikametin tam destekçisi olarak güçlü Türkiye yolunda yürümeye devam edeceğiz” mesajı verdi.

DAHA ÇOK ÇALIŞMA VAKTİ

Rifat Hisarcıklıoğlu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Seçim sonuçları ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Seçimler artık geride kaldı. Ülkemizin geleceğine, ekonomiye odaklanma ve daha çok çalışma zamanı” değerlendirmesinde bulundu.

Yaşar Doğan

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, “Seçimlerinin tamamlanması ile birlikte önümüzde 4 senelik seçim olmayan bir döneme giriyoruz. Ekonominin çarklarının dönmesi istikrar ve güven ortamına ihtiyaç duyuyor. Bu süreçte istikrarın devamı ile ekonomik gelişmeye konsantre olabileceğimiz bir döneme giriyoruz” açıklamasında bulundu.

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EKONOMİYE ODAKLANANLIM

Şekib Avdagiç

İstanbul’da seçim demokrasi ve güven ortamı içinde sona erdiğini belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise “Büyük Türkiye ve güçlü ekonomi için şimdi ekonomiye odaklanma vakti” çağrısında bulundu. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ise Barış ve huzur içinde gerçekleşen İstanbul seçim sonuçları ülkemize, milletimize ve İstanbulumuza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞALIM

İsmail Gülle

TİM Başkanı İsmail Gülle, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarının İstanbulumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum” dedi.

Nail Olpak

DEİK Başkanı Nail Olpak, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “İş dünyası olarak, önümüzdeki dönemi, genelde milletimiz, özelde ise ekonomimiz için çok önemli görüyoruz. Bugünden sonraki hedefimiz, sosyal, siyasal, ekonomik ve demokratik standartları daha da yüksek bir Türkiye için hep birlikte çalışmaktır.”

  • İŞ DÜNYASI DA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK
  • TÜSİAD ise yapılan yazılı açıklamada İstanbul için birlikte çalışma çağrısında bulundu. Derneğin açıklamasında, “Türkiye ekonomisinin üçte birini temsil eden İstanbul’un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz. Bu işbirliği ve uyumun ülkemizin kalkınması için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Seçim döneminde sık sık gündeme geldiği üzere, saydam, yenilikçi ve demokratik bir belediye yönetiminin ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni dönemde iş dünyası da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir” denildi.
  • Ayşem Sargın
  • Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Bugünden itibaren odağımız ülkemizin 100’üncü yılına güçlü bir ekonomi ile girmek olmalı. Bu hedefe yönelik olarak, önümüzdeki dönemde, ekonomi, iş ve yatırım ortamına ilişkin reformların hızla hayata geçirilmesi ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz.”


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