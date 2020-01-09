Şeker Piliç markası satılıyor Bir dönem Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç’e ait 37 marka satışa çıkıyor. 795 bin TL değerindeki 37 adet marka 372 bin TL’den açık arttırma usulü ile satılacak.

Haber Merkezi 09 Ocak 2020, 10:08 Son Güncelleme: 09 Ocak 2020, 10:13 İHA