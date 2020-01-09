Ekonomi Şeker Piliç markası satılıyor
İŞ DÜNYASI

Şeker Piliç markası satılıyor

Bir dönem Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç’e ait 37 marka satışa çıkıyor. 795 bin TL değerindeki 37 adet marka 372 bin TL’den açık arttırma usulü ile satılacak.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv: Şeker Piliç
Foto/arşiv: Şeker Piliç

Bir dönem Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve içine düştüğü mâlî krizi aşamayınca 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç’in taşınır ve taşınmaz mallarının ardından şimdi de sahip olduğu markaların satışı gerçekleştirilecek.

Şeker Piliç’e ait 795 bin TL değerindeki 37 adet marka icradan yarı fiyatı olan 372 bin TL’den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.

Şeker Piliç logosu.

24 Ocak 2020 tarihinde saat 13.40’da Bandırma’da yapılacak olan ihale ile uzun yıllardır sektörde öncülük yapan marka yeni sahibinin olacak.

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