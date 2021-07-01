Senegal’de üretip Afrika’ya satacak

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Senegal’de mobilya üretimi yapacak fabrika inşaatının önümüzdeki Kasımda tamamlanacağını ve bu ülkede üretime başlayacaklarını söyledi. BigA ismini taşıyan marka, Doğanlar ailesinin doğduğu yeri temsil ederken, İngilizce “büyük” anlamına gelen “big” kelimesini barındıran marka ismi, aynı zamanda “A” harfi ile Afrika’ya gönderme yapıyor.

10 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPIYOR

İstanbul’da dün düzenlenen basın sohbetinde sektöre ve firmalarına ilişkin bilgiler paylaşan Doğan, söz konusu yatırımın kendilerini heyecanlandırdığını ve Afrika’da markalaşma hedefinde olduklarını vurguladı. “Yatırım 10 milyon dolar tutarında ve 200 işçiye istihdam sağlayacak” diyen Doğan, “Senegal’e hal kanununu da getiren Hal Projesi kapsamında büyük bir başarıya imza atan Doğyap, bu başarılı ve aynı zamanda sosyal sorumluluk görevi üstlenen bu projeyi farklı Afrika ülkelerine de taşımaya hazırlanıyor. 11 adet hal projesi için teklifler verildi” ifadesini kullandı.

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AMERİKA’DA SATIŞLARA BAŞLADI

Doğtaş’ın, Amazon ile yapılan iş birliği ile Amerika’da online satışa başladığını aktaran Davut Doğan şu bilgileri verdi: “Doğtaş olarak 2021 yılında New York ve New Jersey’de mağaza açmayı planlıyoruz. Kelebek’in bugün 150 satış noktası bulunuyor. Yılsonu hedefimiz 185 mağaza. Ayrıca, Kelebek 2021 ilk ve ikinci çeyreğin başında %104 ciro büyümesi gerçekleştirdi. Kelebek online satışın 5 yıl sonunda toplam cironun %40’larına çıkması planlanıyor. Kelebek online için 1 milyon TL yatırım yaptı.”

KADIN İSTİHDAMINA ÖNCELİK VERİYORUZ

Kadın istihdamına önem verdiklerini belirten Davut Doğan, Lova Yatak çalışanlarının yüzde 70’inin kadın olduğunu da paylaştı. Doğan ayrıca, Lova Yatak markasının 2020 yılını 21 mağaza ile kapatırken, 2021 yılında 100 mağaza hedefleriyle yola devam ettiğini de belirtti.

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Bu yıl 550 mağazaya ulaşmayı hedefliyor

Mobilya sektörü grubu Doğtaş Kelebek, 2021 yılının ilk 3 aylık konsolide net satış cirosunu 330 milyon lira olarak açıkladı. 2020 yılının aynı dönemine göre faaliyet karında yüzde 165 oranında artış yakalayan firmanın 2021 yılının ilk çeyrek konsolide net karı 15 milyon lirayı aştı. Doğtaş Kelebek mobilya grubunun 2021 hedefi 550 mağaza, ciro hedefi ise 1,6-1,7 milyon TL. Doğanlar Holding, yenilenebilir enerji, mobilya, inşaat ve perakende olmak üzere 4 farklı sektörde faaliyet gösteriyor.