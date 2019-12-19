Siirt'te heyecanlandıran gelişme: 11.2 milyon varillik petrol bulundu

İkinci elde akıl almaz yöntem

İkinci elde yaşanan yoğun ilgi ve fiyatlardaki aşırı yükseliş daha fazla kazanç sağlamak isteyen satıcıları akıl almaz yöntemlere itiyor. Bunların başında ise aracın hava yastıklarına sıkılan köpük geliyor. Aracın tüm yapısına etki yapacak aynı modele ait iki farklı aracın birleştirilmesi ya da lokal eklemeler ise çok titiz bir inceleme ile ancak tespit edilebiliyor.