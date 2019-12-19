Ekonomi Siirtte heyecanlandıran gelişme 112 milyon varillik petrol bulundu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Siirt'te 11.2 milyon varillik petrol bulundu

Siirt'te heyecanlandıran gelişme: 11.2 milyon varillik petrol bulundu

Siirt’teki mevcut kuyulardan günde yaklaşık 700 varil ham petrol çıkarılırken yapılan arama çalışmalarında 11.2 milyon varillik yeni bir petrol yatağı daha keşfedildi. Heyecanlandıran gelişme sonrası petrolün çıkarılmasına yönelik çalışma yürütülecek.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye açık sularında doğalgaz arama çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Türkiye sınırları içerisinde petrol arama çalışmalarına hız verdi.

Siirt’te petrol sahalarında 5 kuyudan, 2 bin 500 metre derinlikten günde yaklaşık 700 varil ham petrol çıkarılıyor.

Çıkarılan ham petrol, tankerlerle Batman TPAO’ya taşınıp burada işleniyor.

DEMİRKUYU SAHASINDA 11.2 MİLYON VARİLLİK PETROL BULUNDU

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki ARİ/TPO/K/M47-a1-1 no’lu arama ruhsat alanında, Demirkuyu-1 sahasında petrol arama çalışmaları başlatılmıştı.

Araştırmalar sonucu Demirkuyu-1 sahasında, 11.2 milyon varillik petrol yatağı keşfedildi.

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