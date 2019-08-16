İki yılı aşkın bir süredir sınıfının en çok satan uçağı olan HondaJet, 2019 yılının ilk yarısında sınıfının en çok satan uçağı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre HondaJet kısa bir süre önce Hawaii’de hizmete giren ilk hafif jet oldu. 2 adet HondaJet Elite, 15 adetlik HondaJet filosuyla lüks ve kullanışlı charter hizmetleri sağlayan ve yeni kurulan Wing Spirit firmasına teslim edildi. Honda Aircraft bunun dışında Kuzey Carolina’daki üretim verimliliğini arttırmak üzere 15,5 milyon dolar yatırımla 83.000 metrekarelik yeni üretim tesisinin temelini attı.

HondaJet Elite ayrıca bu ay Çin Sivil Havacılık İdaresi’nden (CAAC) tip onayı sertifikası da aldı.

Honda Aircraft Company’nin Başkan ve CEO’su Michimasa Fujino yapmış olduğu değerlendirmede, “HondaJet günümüzde olduğu gibi gelecekte de müşterilerimizin tercih ettiği uçak olmaya devam edecek ve bundan dolayı heyecan duyuyoruz.

Sınıfımızdaki en çok satan uçak şirketi olarak konumumuzu korumaya devam ediyoruz. Bu, sınıfının en rekabetçi hafif jetini üretme konusunda ekibimizin göstermiş olduğu özen ve çabanın yansıması” dedi.

Honda Aircraft Company’nin satış ve servis hizmet alanı; Kuzey Amerika, Avrupa, Orta ve Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Çin, Orta Doğu, Hindistan ve Japonya olmak üzere son derece geniş bir alanı kapsıyor.

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