Ekonomi Sipariş yağıyor talebe yetişemiyor
İŞ DÜNYASI

Tavuk kümesi İŞKUR desteğiyle çiftliğe dönüştü

Sipariş yağıyor talebe yetişemiyor

Osmaniye'de evinin bahçesine kurduğu kümeste az sayıda tavuk besleyen yüzde 40 işitme engelli Ayşe Konur, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) aldığı hibeyle kurduğu çiftlikte hobisini kazanca dönüştürdü. Eşi ve bir akrabasıyla çiftlikte tavukların yemini, suyunu veren, bakımlarını yapan ve onlarla çocuğuymuş gibi ilgilenen Konur, her gün artan yumurta talebine yetişmekte güçlük çekiyor.

AA
Tavuk kümesi İŞKUR desteğiyle çiftliğe dönüştü
Tavuk kümesi İŞKUR desteğiyle çiftliğe dönüştü

Hasanbeyli ilçesinde yaşayaşan 4 çocuk annesi ve yüzde 40 işitme engelli 56 yaşındaki Ayşe Konur, evlerinin bahçesinde hem stres atmak hem de yumurtalarından faydalanmak için yıllarca tavuk besledi.

Türkiye İş Kurumunun engelli bireylere yönelik hibe desteği programını duyan Konur, KOSGEB'in açtığı "girişimcilik" kursuna giderek sertifika aldı. Daha sonra İŞKUR'a başvuran Konur, 36 bin lira hibeyle dedesinden kalan araziye, içinde 500 tavuk bulunan bir çiftlik kurdu.

Tavuk sayısını 6 ay içinde 540'a kadar çıkaran Konur, tavuklardan günde ortalama 350 yumurta elde ediyor.

Eşi ve bir akrabasıyla çiftlikte tavukların yemini, suyunu veren, bakımlarını yapan ve onlarla çocuğuymuş gibi ilgilenen Konur, her gün artan yumurta talebine yetişmekte güçlük çekiyor.

AA
Yüzde 40 işitme engelli Ayşe Konur, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) aldığı hibeyle kurduğu çiftlikte hobisini kazanca dönüştürdü.

Ayşe Konur, AA muhabirine, hobisini kazanca dönüşerek aile bütçesine katkı sağladığını dile getirdi.

Tavukların arazilerinde özgürce dolaştığını, tüketicilerin gezen tavuk yumurtalarına yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Konur, "İşlerimiz çok güzel. Yumurtaya talep çok yüksek. Şu an sipariş yetiştiremiyoruz. Tavuklarımız tamamen doğal ortamda yaşıyor ve besleniyor. Bu nedenle yumurtalarına talep oldukça fazla. İleriki zamanlarda işimi büyütmek ve tavuk sayımı artırmak istiyorum" diye konuştu.

"Böyle bir işe vesile olduğumuz için mutluyuz"

İŞKUR Osmaniye İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu da Ayşe Konur'un "Engelli hibe projesi"ne başvurduğunu ve kurum olarak ona proje hazırlamasında destek olduklarını anlattı.

Projenin kabul edilmesiyle çalışmalara başlandığını aktaran Akkoyunlu, "Kendisi de akabinde çiftlik projesini hayata geçirdi. Şu an 540 tavuğu var. Hatta taleplere yumurta yetiştiremediğini söylüyor. Biz kurum olarak böyle bir işe vesile olduğumuz için mutluyuz. Engellilerin evlere kapanmak yerine böyle desteklemelerden faydalanıp hayata dönmelerini arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

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