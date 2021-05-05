Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Aliağadaki üç tesise Sıfır Atık Belgesi
İŞ DÜNYASI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Aliağa'daki üç tesise Sıfır Atık Belgesi

SOCAR Türkiye'nin iştirakleri Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Türkiye Akaryakıt Depolama AŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Haber Merkezi AA
SOCAR Türkiyenin Aliağadaki üç tesisi Sıfır Atık Belgesi aldı
Foto/arşiv

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzmir Aliağa'da Rafineri ve Petrokimya İş Birimi çatısı altında faaliyet gösteren Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Türkiye Akaryakıt Depolama AŞ, atık yönetimi konusunda gerekli ekipman ve sistem altyapısını tamamlayarak mevzuatta belirtilen kriterleri sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya Başkanı Anar Mammadov, sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde söz konusu 3 tesisin üretim birimleri için ortak bir atık yönetim sistemi kurduklarını ifade etti.

Şirketlerin, Sıfır Atık Projesi sayesinde kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların yerinde toplanarak ekonomiye kazandırılmasını hedeflediklerini belirten Mammadov, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda tüm üretim sahalarımızda atık yönetim sistemleri ile atık toplama araçlarımızı yeniledik. Atık geçici depolama alanlarında iyileştirme yaptık. Yıl içinde tüm personelimize yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürüttük. Bu çalışmalarımız sonucunda SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi'ne bağlı üretim birimlerinde geri kazanım miktarlarını yüzde 32'lere varan oranlarda artırdık. Aldığımız Sıfır Atık Belgesi, bundan sonraki çalışmalarımız için bize motivasyon kaynağı olacak."

Sıfır Atık Projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almayı, gelecek nesillere temiz bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakma amacını taşıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde Sıfır Atık Yönetmeliği kriterlerini sağlayan şirket ve kurumlara 5 yıl geçerliliği olan Sıfır Atık Belgesi veriliyor.

Bu belgenin alınmasından sonra takip eden 12 aylık süre içinde gümüş, altın ve platin sıfır atık belgesi için müracaat edilebiliyor.

SOCAR Türkiye, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi'ne bağlı üretim tesisleri için gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesi için başvuruda bulunmayı planlıyor.

Otomobil satışlarında şampiyon belli oldu
EKONOMİ
Otomobil satışlarında şampiyon belli oldu
Abone Ol Google News
Maske çıkınca gerçek ortaya çıktı

Maske çıkınca
gerçek ortaya çıktı

Göçmen kaçakçılarının oyunu pasaport polisine takıldı.
O linke tıklamayın

O linke tıklamayın

​Sahte emekli bayram ikramiyesi SMS'lerine dikkat!
Darbeden korkmadık Aykuttan mı korkacağız?

​Bülent Turan'dan CHP'li Erdoğdu'ya sert tepki.

Bakan Koca, aşı anlaşmalarının detaylarını açıkladı.
Hobisi servete dönüştü

Hobisi servete dönüştü

Hepsi 900 bin TL değerinde.

İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
İstanbul'daki finale<br> kaç seyirci alınacak?

İstanbul'daki finale
kaç seyirci alınacak?

​Şampiyonlar Ligi finali için UEFA'dan açıklama.

​Hac ibadetiyle ilgili flaş iddia

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.