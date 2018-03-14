Şok Marketler'in halka arzında önemli gelişme Şok için SPK'ya başvurdu Şok Marketler'e ait payların halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahname için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunuldu. Gözde Girişim tarafından SPK'ya sunulan izahnamenin yapılacak incelemenin ardından imzalanması bekleniyor.



Haber Merkezi 14 Mart 2018, 16:15 Son Güncelleme: 14 Mart 2018, 16:16 Yeni Şafak