EkonomiŞok için SPKya başvurdu
İŞ DÜNYASI

Şok Marketler'in halka arzında önemli gelişme

Şok için SPK'ya başvurdu

Şok Marketler'e ait payların halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahname için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunuldu. Gözde Girişim tarafından SPK'ya sunulan izahnamenin yapılacak incelemenin ardından imzalanması bekleniyor.

Haber MerkeziYeni Şafak
Şok Marketler'in halka arzında önemli gelişme
Şok Marketler'in halka arzında önemli gelişme

Gözde Girişim, Şok Marketler paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yaptı.

Konuya ilişkin KAP'ta yer alan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yüzde 39 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Şok Marketler paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında, 14 Mart 2018 tarihinde izahnamenin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.

Halka arza ilişkin hazırlanan ve SPK'nın incelemesine sunulan taslak izahname, Şok Marketler'in ve Garanti Yatırım'ın internet sitelerinde ilan edilecektir.''

Otomotiv devinden bir ilk
EKONOMİ
Otomotiv devinden bir ilk

Turizimcilerden ''helal yıldız'' talebi
EKONOMİ
Turizimcilerden ''helal yıldız'' talebi

Maliye Bakanı KDV Kanunu'ndaki yenilikleri anlattı
EKONOMİ
Maliye Bakanı KDV Kanunu'ndaki yenilikleri anlattı

Sahibi yurtdışına kaçan Çiftlikbank’ın 300 hayvanı Tekirdağ’da
Ekonomi

Sahibi yurtdışına kaçan Çiftlikbank’ın 300 hayvanı Tekirdağ’da

Sahibi yurt dışına kaçan ve binlerce insanın mağdur olduğu Çiftlikbank’ın 300 büyükbaş hayvanı Tekirdağ’da süt üretiyor. Tesislerdeki hayvanların, yurt dışından 3 yıl boyunca satılamaz ve kesilemez şartı ile getirildiği öğrenildi.
Beşiktaş-Bayern Münih
Spor

Beşiktaş-Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 5-0'ın rövanşında Vodafone Park'ta Bayern Münih'i ağırlıyor.
Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası
Gündem

Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1,5 yaşındaki bebeklerinin, özel kreşte dövüldüğünü iddia eden aile şikayetçi oldu. Okul yetkileri çocuğun başka bir çocuk tarafından ısırıldığını ileri sürdü.
BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak
Teknoloji

BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak

Perakende mağazalar zinciri BİM son dönemlerde teknoloji meraklıları için ilginç kampanyalar yaparak adından söz ettirmeyi başardı. Marketler zinciri Apple markalı ürünler, PS 4 ve iPhone X’ten sonra şimdi de Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak.
'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti
Gündem

'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti

Adana’da 8 ay önce 13 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ve hamile bıraktığı ileri sürülerek kızın babası tarafından öldürülen çocuğun yapılan DNA testi sonucu ile bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı. Öldürülen çocuğun ailesi ise olaya isyan ederek suçluların cezasını çekmesini istedi.

KAPAT

YUKARI