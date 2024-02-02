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Ekonomi

Şok Marketler'e 'Yılın İtibarlısı' ödülü

Şok Marketler, Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle bu yıl onuncusu düzenlenen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde "Discount Zincir Market" kategorisinde "Yılın İtibarlısı” seçildi.

16:55 - 2/02/2024 Cuma
AA
Şok Marketler'e "Yılın İtibarlısı" ödülü
Şok Marketler'e "Yılın İtibarlısı" ödülü

Şok Market'ten yapılan açıklamaya göre, Akademetre'nin yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmelerle, kazananların halk oyuyla belirlendiği Pazarlama ve İletişim sektörünün prestijli ödülünde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ödüllendirildi.

Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, halkın en temel ihtiyaçlarının karşılandığı gıda perakendesi gibi bir sektörde hizmet vermenin bilincinde olduklarını belirtti.

Müşterilerine kaliteli ve güvenilir ürünleri, mümkün olan en uygun fiyatlarla, evlerine en yakın noktadan ve konforlu bir alışveriş deneyimi yaşatarak ulaştırmak için çalıştıklarına dikkati çeken Demirel, şu ifadeleri kullandı:

  • "Ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı vermek amacıyla düzenlediğimiz indirim kampanyalarımız, geçen sene hayata geçirdiğimiz Win sadakat programı ile müşterilerimize sağladığımız kazançlar gibi çalışmalarımızla sektörde öncüyüz. Bu çalışmalarımızın halk nezdinde karşılık bularak böyle değerli bir ödülle taçlandırılması bizleri çok mutlu etti. Bir kez daha halkımızın gönlünde yer etmiş bir marka olduğumuzu görmüş olduk."

#Şok Marketler
#Marketing Türkiye
#Akademetre
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