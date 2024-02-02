Şok Marketler'e 'Yılın İtibarlısı' ödülü

"Ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı vermek amacıyla düzenlediğimiz indirim kampanyalarımız, geçen sene hayata geçirdiğimiz Win sadakat programı ile müşterilerimize sağladığımız kazançlar gibi çalışmalarımızla sektörde öncüyüz. Bu çalışmalarımızın halk nezdinde karşılık bularak böyle değerli bir ödülle taçlandırılması bizleri çok mutlu etti. Bir kez daha halkımızın gönlünde yer etmiş bir marka olduğumuzu görmüş olduk."