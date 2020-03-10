Ekonomi Son kalaycı 4 bin liraya işçi bulamıyor Yazın 15 bin lira civarı kazanıyorum
İŞ DÜNYASI

Son kalaycı 4 bin liraya işçi bulamıyor: Yazın 15 bin lira civarı kazanıyorum

Geçmişte bir hayli popüler olan kalaycılık mesleğini Adana’da tek başına sürdüren Hulusi Deveci, günlük 150 lira yevmiye ile çalıştıracak işçi bulamadığını söyledi. Deveci, “51 senedir bu işi yapıyorum. Kışın ayda 6-7 bin yazın ise 15 bin lira civarı kazanıyorum. Kazancı iyi ama şimdiki gençler elim yüzüm kara olur ben bu işi yapmam diyor” dedi.

Haber Merkezi İHA
Kalay ustası Hulusi Deveci Adana'da mesleğini sürdürüyor.
Kalay ustası Hulusi Deveci Adana'da mesleğini sürdürüyor.

Modern çağın getirdiği yeniliklerle unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini Adana’nın Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi’nde sürdüren son 3 kalay ustasından 2’si, geçen yıl işlerini bıraktı. Dört kuşaktan bu yana 7 yaşından bugüne 51 yıldır mesleğin içinde olan Hulusi Deveci (58) ise kentteki son kalay ustası oldu.

Deveci, burada dede ve babasından kendisine miras kalan kalaycılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Kentte kalan son kalay ustası Deveci, kış aylarında aylık 6 ila 7 bin lira arasında, yaz aylarında ise 15 bin lira kazanıyor. Hulusi Deveci, yanında çalışacak ve mesleği sürdürecek işçi bulamadığı için 18 yaşındaki oğluna mesleği öğretmeye çalışıyor.

Kalay ustası Deveci, yanında çalışacak işçiye günlük 150 lira yevmiye ve ayrıca yemek parası vereceğini ancak bulamadığını söyledi.

İHA
Dört kuşaktan bu yana 7 yaşından bugüne 51 yıldır mesleğin içinde olan Hulusi Deveci (58) Adana'daki son kalay ustası oldu.

Mesleğini çok sevdiğini kaydeden Hulusi Deveci, işe gelmek için günlük 80 kilometre yol kat ettiğini söyledi. Deveci, “4 kuşaktan bu yana kalaycılık yapıyoruz. Kozan’da oturuyorum. Günlük gidiş geliş yapıyorum. Yaklaşık 51 seneden bu yana babamın ve dedemin mesleği olan bu kalaycılığı sürdürüyorum. Mesleğimi severek yapıyorum. Hamurum bununla yoğrulmuş. Babam, dedem, dedemin babası ve amcalarım hep kalaycı. Daha 20-25 sene sürer bu mesleğin yok olması” diye konuştu.

“Türkiye genelinde 60 kalaycı kalmıştır”

Oğlunu okula gitmediği için yanında çalıştırdığını aktaran Deveci, mesleğinin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Gençleri yetiştiriyoruz. Okumadılar ve kalaycı oldular. Ben de okumadım kalaycı oldum. Devam etmesi gereken bir meslek. Kahramanmaraş’ta günlük 5 bin bakır cezve ve tava üretiliyor. Bunlar kalaylanacak. Yapanlar hep 75-80 yaşın üzerinde. Türkiye genelinde 60 tane kalaycı var. Mecbur arkası gelecek. Şuan Adana’da ben varım başka yok. Önceden 2 dükkan vardı. Onlar bıraktılar. Belli bir zaman gelince bizde bırakacağız. Daha yaşımız 58. Şu an iyiyiz Allah’a şükür” ifadelerini kullandı.

Kalaycılık mesleğinin kazancının iyi olduğunu ancak yanında yetiştirecek ve çalıştıracak eleman bulamadığını vurgulayan Deveci, daha sonra şunları söyledi:

  • “Sabah 8’de giriyorum iş yerime akşam 6’da çıkıyorum. Ama mutluyum önemli olan bu. Kışın ayda 6-7 bin lira arasında kazanıyorum yazın ise 15 bin lira civarı alıyorum. Kazancı iyi ama şimdi ki gençler elim yüzüm kara olur bu işi yapmam diyor. Ben şimdi giyinip kuşanacağım, elimde cep telefonu olacak gezeceğim, çalışmayacağım diyorlar. Burada bir çırağın yevmiyesi 120 ile 150 lira arasında değişiyor. Ama adam yok. Kendi çocuklarımızı çalıştırıyoruz. Bir çırak gelse yanımıza yemesi içmesi de bize ait olacak.”

İHA
Hulusi Deveci, Adana'da dede ve babasından kendisine miras kalan kalaycılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’nun çarşıya yaptığı bir ziyarette ‘Kalaycılık için halk eğitim kursu açalım, sen de usta ol’ demesi üzerine teklifi kabul ettiğini belirten Deveci, “Ücret de istemem dedim. Bekliyoruz bakalım şu anda” şeklinde konuştu.

"Sağlığını düşünen kalaylı kapta yer"

Bakırda yapılan yemeğin daha lezzetli ve sağlıklı olduğunu söyleyen Hulusi Deveci, “Adana’nın ve Gaziantep’in yemekleri bakır tencerede yapıldığı için çok lezzetlidir. Bakır tencerede 15 gün yemek kalsın hiçbir şey olmaz ama alüminyumda insan zehirlenir. Bakırda yemek yemenin tadı bambaşka. Sağlığını düşünen kişi kalaylanmış kapta yemeğini yer” diye konuştu.

Kalay yapılması için bakır tencere ve bakracını getiren Nesibe Bostancı isimli vatandaş da, bakırın kıymetini bildiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Ben 42 yıldır Adana’da oturuyorum ve hep buraya getiriyorum bakırlarımı. Çok değerli bir bakracımı getirdim. Yoğurt ve yemek yapıyorum onlarda. Çok seviyorum ve kullanıyorum. Bakır çok özel ve kıymetli. Hem de sağlıklı. Adana’da bir tek burası olduğu için buraya gelip yaptırtıyorum. Ben bu bakırla büyüdüm. Kıymetini biliyorum. Çok sağlıklı. Bazı insanlarımızın kan değerleri düşük. Onun için bu bakırda yemek yememiz daha sağlıklı.”

Kalaycıların zorlu mesaisi
FOTOĞRAF 11
Title
Şehir merkezindeki Bakırcılar Çarşısı'ndaki 30 metrekarelik işyerinde uzun yıllardır kalaycılık yaparak geçimini sağlayan Kaya, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşıyor.
Title
Kentte bakır mutfak eşyası kullanan restoranların adeta çuvallarla kendisine geldiğini anlatan Kaya, yılda boyuncu sadece bayramlar öncesinde bu kadar yoğun olduklarını söyledi.
Title
56 yaşındaki Kaya, Ev hanımları ramazan ayında daha çok bakır kullanıyor ve bayram öncesinde kalaya getiriyorlar. Özellikle bu aylarda köylerine gidenler oluyor ve orada sürekli bakırdan yemek yapıyorlar. ifadelerini kullandı.
Title
Trabzon'da daha önce mesleği yapan 10 kişi bulunduğunu, ancak zamanla bu sayının 3'e düştüğünü ifade eden Kaya, İşimi severek yapıyorum ve o yüzden hiç bırakmayı düşünmedim. Vatandaşın son yıllarda bakıra karşı çok büyük bir ilgisi var. Bazı çevre illerde de kalaycı kalmadığı için bize yolluyorlar. Ayrıca restoranlar Ramazanda kapalı olduğu için ve sürekli bakır kullandıklardan dolayı bize geliyorlar. Bizde işlemlerini yapıp bayram öncesine yetiştirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. diye konuştu.
Title
Kalaycıların zorlu mesaisi
Title
Kalaycıların zorlu mesaisi
Title
Kalaycıların zorlu mesaisi
Title
Kalaycıların zorlu mesaisi
Title
Kalaycıların zorlu mesaisi
Title
Kalaycıların zorlu mesaisi
Title
Kalaycıların zorlu mesaisi
Kalaycıların zorlu mesaisi
Trabzon'da 36 yıldır kalaycılık yapan Necmi Kaya, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların bakır kap ve tencerelerini kalaylatmak için yoğun ilgi göstermesi nedeniyle körüklü ocağıyla yoğun mesai yapıyor.


Dünyanın dört bir yanına yayıldı

Dünyanın
dört bir yanına yayıldı

​Hastahaneler, sokaklar,... En dikkat çeken fotoğraflar.
Bir günde en fazla ölüm!

Bir günde en fazla ölüm!

Koronavirüs İtalya'ya en ağır gününü yaşattı.
Dünya yıldızına koronavirüs testi

Dünya yıldızına
koronavirüs testi

Fransa'dan dünya futbolunu korkutan haber.
İngiltere şokta

İngiltere şokta

​2 ayda 14 eski asker intihar etti.
Engin Özkoç'a şok!

Engin Özkoç'a şok!

​CHP'li gençlerden kınama: Sakaryamıza yakışmıyor.
Fitre miktarı <br>belli oldu

Fitre miktarı
belli oldu

​Diyanet, fıtır sadakası miktarını açıkladı.

Okullar tatil <br>edilecek mi?

Okullar tatil
edilecek mi?

​Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklama.
Şevket Kazan'a veda

Şevket Kazan'a veda

Erdoğan, tabutu cenaze aracına kadar taşıdı.
Akaryakıttan sonra<br>bir güzel haber daha

Akaryakıttan sonra
bir güzel haber daha

​Sondaj vurulan iki kuyuda daha doğalgaz bulundu.
Elçinin elini <br>uzattığı o an

Elçinin elini
uzattığı o an

Erdoğan koronavirüs tedbirinden taviz vermiyor.
Salgın olma<br>ihtimali çok yüksek

Salgın olma
ihtimali çok yüksek

​Bakan Koca 'Henüz tespit edilmedi' dedi ve ekledi...
ABD 'S-400<br>sözü' istedi

ABD 'S-400
sözü' istedi

"ABD tarafı Patriot alımı konusunda epey yumuşadı."
Milli maçlar seyircisiz

Milli maçlar seyircisiz

A ​​Milli Takımımızın maçlarına koronavirüs engeli.
Microsoft algı peşinde

Microsoft algı peşinde

​Varsayılan sayfa 'msn.com' üzerinden hükümeti hedef alıyor.
Savaş suçu işlediler

Savaş suçu işlediler

​Rusya ve rejim anlaşmayı 20 bin kere ihlal etti.
Yerli otoda<br>büyük gün

Yerli otoda
büyük gün

​Perşembe günü için tüm hazırlıklar tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.