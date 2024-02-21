S&P Global Visible Alpha'yı satın alıyor

S&P Global'in aynı zamanda eski adı Markit Digital olan Fincentric için de stratejik fırsatları araştırdığı belirtilen açıklamada, Fincentric'in, S&P Global'in perakende aracı kurumlar ve diğer finansal kurumlar için mobil uygulamalar ve web siteleri geliştirmeye odaklanan dijital çözüm sağlayıcısı olduğu aktarıldı.