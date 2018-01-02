SPK Başkanı görevinden ayrıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş görevinden ayrıldı.

SPK'nın internet sitesinde güncellenen organizasyon şemasında SPK Başkanı pozisyonu boş bırakıldı. Eski başkanların yer aldığı sayfadaysa Dr. Vahdettin Ertaş'ın 31.12.2017 tarihi itibarıyla görev süresinin dolması nedeniyle ayrıldığı belirtildi.

Vahdettin Ertaş kimdir?

SPK'dan görev süresi dolduğu için ayrılan Vahdettin Ertaş, 1964'te Tokat'ın Artova ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde işletme öğrenimini tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde işletme yüksek lisansı ve doktorasını yapan Ertaş, 1987'de uzman yardımcısı olarak girdiği SPK'da kurul üyeliğine kadar yükseldi.

SPK'da uzman, daire başkanı ve kurul üyesi olarak görev yapan Ertaş, 2005-2006'da İstanbul Altın Borsası Başkanvekili olarak görev yaptı. 2006'dan bu yana SPK üyesi; 2013'ten beri de kurum başkanı olan Vahdettin Ertaş, evli ve 2 çocuk babası.

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