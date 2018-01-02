SPK eski başkanı Vahdettin Ertaş kimdir?

SPK'dan görev süresi dolduğu için ayrılan Vahdettin Ertaş, 1964'te Tokat'ın Artova ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde işletme öğrenimini tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde işletme yüksek lisansı ve doktorasını yapan Ertaş, 1987'de uzman yardımcısı olarak girdiği SPK'da kurul üyeliğine kadar yükseldi. SPK'da uzman, daire başkanı ve kurul üyesi olarak görev yapan Ertaş, 2005-2006'da İstanbul Altın Borsası Başkanvekili olarak görev yaptı. 2006'dan bu yana SPK üyesi; 2013'ten beri de kurum başkanı olan Vahdettin Ertaş, evli ve 2 çocuk babası.

EKONOMİ SPK Başkanı görevinden ayrıldı

REKLAM

EKONOMİ Taşeron işçinin ücret hesabı belli oldu

EKONOMİ Taşeron işçi için başvuru rehberi