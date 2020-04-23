Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Süt üretiminde aksama olmayacak
İŞ DÜNYASI

Süt üretiminde aksama olmayacak

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde süt üretiminde bir aksama yaşanmadığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, bilim insanlarının "sütün bağışıklığı güçlendirdiğini" söylediklerini ve tüketimini önerdiklerini ifade etti.

Tüm dünyanın salgınla mücadele ederken sütün öneminin de ortaya çıktığını belirten Keskin, "Üreticiler olarak vatandaşlarımız için üretmeye devam ediyoruz. Birliğimize kayıtlı 250-300 bin üreticimiz var. Onlarla yaptığımız görüşmelerde süt üretiminde bir aksama olmadığını tespit ettik. Üreticilerimiz çalışmaya devam ediyor." dedi.

Süt üretiminin maliyetini etkileyen en önemli unsurun yem olduğunu vurgulayan Keskin, "Yem fiyatlarına salgın sonrası yüzde 15 zam geldi. Bu durum süt üreticisini olumsuz etkiledi. Bununla ilgili Bakanlığımızla temas halindeyiz. Salgın öncesine kadar çok memnunduk." diye konuştu.

"Yem fiyatları artmazsa destek de istemeyiz"

Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası ile herkesin dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Hükümetin ve Bakanlığın genel politikalarından memnun olduklarının altını çizen Keskin, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız rahat olsun. Süt üretimiyle ilgili bir aksama olmayacak ancak yem fiyatlarındaki artış devam ederse üretici bundan olumsuz etkilenecek çünkü yem dolar endeksli hareket ediyor. Bizim devletimizden, Bakanlığımızdan talebimiz, desteklerin artması yönünde. Yem fiyatları artmazsa destek de istemeyiz. Üretici zam yapsa, bu durum tüketimi düşürür. Onun için şu an tek çözüm desteklerin artırılması gibi gözüküyor."

  • Keskin, aile işletmelerinin de desteklenmesi gerektiğini, bu durumun üretimi artıracağını ve ekonomiye katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Bakan Selçuk: Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz
EKONOMİ
Bakan Selçuk: Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz
Abone Ol Google News
100 yıl sonra çok daha güçlüyüz

100 yıl sonra çok daha güçlüyüz

​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde coşkuyla kutlandı.
Türkiye tek yürek

Türkiye tek yürek

​Yurdun her yerinde aynı anda.
Giriş-çıkışlar durduruldu

Giriş-çıkışlar durduruldu

​Adalar Kaymakamlığı, yeni karar aldı.
Aynı anda

Aynı anda

Türkiye 100. yılda İstiklal Marşını okudu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Şehirde hasta kalmadı!

Şehirde hasta kalmadı!

Yeni Şafak, Tunceli'nin büyük başarısını inceledi...

Avrupa polisi acımıyor

Avrupa polisi acımıyor

Sokağa çıkma yasağını delenlere tekmeli coplu müdahale.

'Talimat' <br>sorulacak

'Talimat'
sorulacak

​Altun'un evini çeken CHP'li başkan hakkındaki soruşturma büyüyor.

Bir ay sonra...

Bir ay sonra...

Sağlıkçı anne-babanın evlatlarıyla 1 ay sonra ağlatan kavuşma anı.
Ukrayna liderinin hayali THY

Ukrayna liderinin hayali THY

"O seviyede modern bir hava yolu şirketi kurmak istiyorum..."
'Veda günü gibiydi...'

'Veda günü gibiydi...'

Kovid-19 olan Prof. Akkoyunlu'nun ağlatan günlüğü...
İlk gün<br>yasağı delenler

İlk gün
yasağı delenler

​Kimi ambulansa otostop çekti, kimi uyuyakaldı.
Hızla düşüşe geçti

Hızla düşüşe geçti

​30 büyükşehir dışındaki tek ilden sevindiren haber.
Karar verildi

Karar verildi

​UEFA liglerin ağustosa kadar bitmesini istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.