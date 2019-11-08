Ekonomi Taksiler 1 günde 80 bin turist taşıdı
İŞ DÜNYASI

Taksiler 1 günde 80 bin turist taşıdı

2019’da İstanbul'a gelen turist sayısının 2018’e göre 1 milyon arttığını açıklayan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, taksilerin günlük 80 bin turist taşıdığını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye'ye ilk 7 ayda yaklaşık 25 milyon yabancı ziyaretçi geldi.

Bunların 8,4 milyonunun İstanbul’a geldiğini, ilk 7 ay kıyasına göre 2019’da gelen turist sayısının 2018’e göre 1 milyon arttığını açıklayan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu,

“Bu sene İstanbul’da bir taksi günde ortalama 40 farklı yolculuk yaptı. Yani bir araca en az 40 farklı kişi bindi. Bu da İstanbul genelinde günde yaklaşık 800 bine yakın yolculuk demek. Bu taşımaların yüzde 10’u, özellikle havalimanı ve otel çıkışlı taşımaların en az yüzde 10’u turist yolcu şeklinde taşıma yaptık. Bu da günde 80 bin turist taşıdığımız anlamına geliyor. Bir turist İstanbul’da 1 haftaya yakın konaklama yaptığı için taşımalarımızın bir kısmı bir turistin bir kaç kez taşınmasından oluştu. Ayda yaklaşık 2,5 milyon turisti taşıdık. Bu yaz sezonunda yaklaşık 7 milyon turisti taşıdığımızı öngörüyoruz. Özellikle turkuaz ve lüks taksilerimize olan talep yoğundu.” dedi.

‘İstanbul’a günde 40 bin turist geldi’

Bu sene ilk 7 ay rakamlarına bakıldığında İstanbul’a günde 40 bin turist geldiğini kaydeden Başkan Aksu, “7 ayda gelen gelen 8,4 milyon turistin sadece 20 bini deniz yolu ile İstanbul’a giriş yaptı.

Kalanların 2,5 milyonu Atatürk Havalimanı üzerinden, 2 milyon 36 bini Sabiha Gökçen üzerinden, 3 milyon 878 bini İstanbul Havalimanı üzerinden İstanbul’a geldi. Geçen yıl toplam 13,4 milyon turist İstanbul’a gelmişti, bu rakam bu sene 15 milyonu aşacak. Ülkemiz adına oldukça sevindirici bir haber. Biz de taksici esnafı olarak, hem Emniyet Müdürlüğü’müz hem İstanbul Valiliğimiz hem de İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte her geçen gün daha da kaliteli koşullarda her biri ülkemizin elçisi olacak turistleri daha iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

‘Taksici ekmek teknesini en güzel şekilde temsil etmeli’

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak, İstanbul’da toplam 17 bin 395 taksiyi temsil ettikleri bilgisini veren Aksu, "Taksici esnafı olarak bir araçta üç kişi olarak düşündüğünüzde toplam 50 bin kişinin üzerinde bir aileyiz. Bir şoförün 4 kişilik bir aileyi geçindirdiği düşünüldüğünde toplam 200 bine yakın kişi bugün İstanbul’daki taksiler sayesinde ekmek yiyor. Bu bilinçle özellikle sektörde hizmet verenler ekmeğini en güzel şekilde korusun, temsil etsin.” dedi.

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