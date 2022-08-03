Tasarruf Finansman Şirketleri FKB bünyesine katıldı

Finans kesiminin önemli unsurlarından olan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman, Varlık Yönetim ve Tasarruf Finansman Şirketlerini temsil eden Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) Olağanüstü Genel Kurul’u 2 Ağustos 2022 Salı günü düzenlendi.

7292 sayılı kanun düzenlemesi ile FKB bünyesine katılım kararı alınan Tasarruf Finansman Şirketleri’nin Sektör Yönetim Kurulu Üyelerinin seçildiği Olağanüstü Genel Kurulun’da Tasarruf Finansman Şirketleri’nin Sektör Kurulu Başkanlığına Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal seçilirken, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı açıklamalarda bulundu.

Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal

Tasarruf Finansman Şirketleri yeni iş modelleriyle sektöre katkı sunacak

2022 yılının, stratejilerimizi şekillendirmemiz açısından önemli bir yıl olarak devam ettiğini vurgulayan FKB Başkanı Ali Emre Ballı sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ekonomi yönetimimizin etkin koordinasyonu ve aldığı proaktif önlemlerle ekonomimizin gücüne, ülkemizin geçmiş dönemdeki tecrübelerine ve en önemlisi de değişen durumlar karşısında hızlı hareket etme kabiliyetine güveniyor; 2022 yılında eğilimin yeni gündeme alınan makro ihtiyati tedbirlerle birlikte enflasyonla mücadele ve dengelenme sürecine evrileceğini öngörüyoruz. Bu bakış açısıyla; temsil ettiğimiz beş sektörün ihtiyaçlarını en etkili şekilde gündeme taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

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FKB olarak, sayıları 120’ye ulaşan üyelerimizle birlikte misyonumuza sahip çıkıyor; reel sektörümüzün, ihracatçımızın, KOBİ’lerimizin ve bireysel müşterilerimizin yanında ve yakınında olmaya devam ediyoruz.

Olağanüstü Genel Kurul sonrası, yapılan düzenlemelerle birlikte BDDK’nın verdiği faaliyet izni ile finans sektörüne dâhil olan yeni üyemiz Tasarruf Finansman Şirketleri’nin FKB bünyesinde temsili resmen tamamlanmıştır. Tasarruf Finansman Şirketleri Sektör Kurulu Başkanlığı’na seçilen Fuzul Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eyüp Akbal’ı tebrik ediyor, tasarrufa dayalı faizsiz finans modeli esasına göre faaliyet gösteren Eminevim, Fuzulev, Birevim, Katılımevim, İmece ve Sinpaş Tasarruf Finansman Şirketleri’nin FKB bünyesine katılmasından dolayı memnun olduğumuzu özellikle vurguluyor, sektörün bu yolculuğunda yeni iş modelleri ile başarılarına katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.