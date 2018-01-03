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Taşeronda dikkat edilmesi gerekenler!

Taşeronlara uyarı!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, taşeron işçilerin başvuru sürecine ilişkin, "İşlem, 2 Ocak’tan tam 3 ay boyunca sürecek. Bunun içerisinde başvurulan yerin kriteri var, başvuru tarihinde olan sınav süreci var, hangi bölümlere geçeceklerse memur kadrosu olarak geçiş süreci var. 2 Ocak’ta başlayıp, 2 Nisan’da son bulacak" dedi.

Haber MerkeziIHA
Taşeron işçilerin başvuru süreci 2 Ocak'ta başladı.
Taşeron işçilerin başvuru süreci 2 Ocak'ta başladı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, taşeron işçilerin 2 Ocak tarihi itibarıyla istihdam edildikleri özel idarelere gidip başvurularını yapmaya başladıklarını belirterek, başvuru süreci hakkında bilgi verdi.

Nacar, "Taşeronlar başvurularını yaptılar, bu süreç nasıl işleyecek? Bu süreç aslında çok basit. İşlem, 2 Ocak’tan tam 3 ay boyunca sürecek. Bunun içerisinde başvurulan yerin kriteri var, başvuru tarihinde olan sınav süreci var, hangi bölümlere geçeceklerse memur kadrosu olarak geçiş süreci var. 2 Ocak’ta başlayıp, 2 Nisan’da son bulacak. Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren taşeron ve işçi kardeşlerimiz, yüz üzerinden yüzde 50 alanlar kadroya geçiş yapacaklar. 50’nin altında kalan kardeşlerimiz ise bunlar için bir sözlü sınava tabi tutulacaklar. Sözlü sınav da nedir? Taşeron işçi kardeşlerimiz soruyorlar, nasıl yapacağız diyorlar, sorular neler? ’Ben yapamam’ diyorlar. Oysa buradan tekrar rahatlatalım, Sayın Çalışma Bakanımız Jülide Sarıeroğlu ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan özellikle söyledi, bu tamamıyla halkın, vatandaşın vicdanını rahatlatmak amacıyla yapılan bir sınav dedi. Düşünsenize bir taraftan üniversiteye giden kardeşimiz, 4 yıllık bir memurluk sistemini, üniversite sistemini bitirdikten sonra memurluğa geçiş yapıyor ve bir sınava girdikten sonra memur oluyor, 657’ye tabi. Bu taraftan 450 bin taşeronu direkt alamazlar. O yüzden bir sınav söz konusu. Yüz puan üzerinden 50 alanlar direkt taşeron üzerinden nerelerde kendileri çalışıyorlarsa, oralara gidip müracaatlar yaparak 2 Ocak’tan itibaren başlatabilecekler" ifadelerini kullandı.

"Müracaatlara sigorta dökümüyle gidilecek"

"Müracaat yaparken kesinlikle sigorta dökümü almaları lazım" diyen Nacar, "Kişinin ikametgahı belli, oraları yapmaları gerekiyor. Yani, sigorta dökümünü almasının sebebini de geçiş süresinde o iş yerinde ne kadar süre çalıştığını göstermesi ve ibraz etmesi gerekiyor. Sigorta dökümünde 4 Aralık 2017 değil de, işe başlama tarihi diyelim ki 6 Aralık 2017 ise o kardeşimize taşeronlukta memurluk hakkı verilmeyecek. Zaten 4 Aralık sonrasında da herhangi bir kurumda da böyle bir ihale sistemi yok. İşçi alımı bundan sonra bitiyor artık tamamıyla. Taşeron sistemi 1987 tarihinden beri hayatımıza girmişti. Artık bundan sonra taşeron kardeşlerimizin hem geçiş süresinde maaşları artacak hem özel haklardan yararlanacak, mesai farklılıklarını alacaklar. 2 Nisan’a kadar taşeron işçi kardeşlerimiz iş yerlerinde memur olarak çalışmaya başlamış olacaklar" şeklinde konuştu.

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Takvim nasıl işleyecek?

Başvuruların ardından sürecin nasıl işleyeceğine değinen Nacar, "12 Ocak ile 20 Şubat arasında bir tespit komisyonu incelemesi ve itiraz süresi var. Bu tarihler arasında tespit komisyonu bir inceleme yapacak. 21-23 Şubat tarihleri arasında ilana itiraz var. 24 Şubat ile 2 Mart arasında itirazların incelenmesi ve kesin sonuç var. 3 Mart ile 22 Mart arasında sınavın gerçekleştirilmesi var. Yine, 23 Mart ile 26 Mart arasında kurula itiraz var ve en sonunda da 27 ile 31 Mart tarihleri arasında itirazın incelenmesi ve kesin sonucu var. İşte bu tarihlerden sonra 2 Nisan’dan itibaren bu süreci atlatan bütün kardeşlerimiz taşerondan çıkıp memur kadrosuna geçmiş olacak" diye konuştu.

Yurt dışında yaşamış vatandaşların dikkat etmesi gerekenler

Nacar, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız normal şartlarda aileleriyle bazıları burada ve burada devlet kadrolarında değil de taşeronlukta çalışan kardeşlerimiz var. Bu uygulama aslında yurt dışına gidip gelenleri de kapsıyor, yani ailesi, eşi diyelim yurt dışında, kendisi Türkiye’de taşeronluk firmasında çalışıyor. O kardeşlerimiz de bu haklardan yararlanabilecekler. Onlar da müracaatlarını yapabilirler. Aynı zamanda Avrupa’da kaldığı süreleri de borçlanıp memur kadrosuna geçip belli bir tarihi yakaladıktan sonra erken de emekli olabilecekler, hem de yüksek emekli maaşı alabilecekler" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun ’taşeronlar için yapılacak sınav konusunda’ uyarılarına işaret eden Nacar, "Daha taşeronlar sınava girecek kelimesi ortaya atılmasından itibaren dershaneler ortaya çıktı, hatta kitapçıklar bile hazırlandı. Sayın Bakan bunları yalanladı biliyorsunuz, ’Böyle bir şey yok’ dedi. Taşeron kardeşlerimizi uyaralım. Herhangi bir kitap bu konuyla ilgili yoktur. Tamamıyla yaptığınız işle ilgili sorular sorulacaktır. Yani ders çalışmanıza bile gerek yok. Sadece yaptığınız işi öğrenin, ondan sonra memur kadrosuna geçmiş olacaksınız" şeklinde konuştu.

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