Ekonomi Tavuk eti üretimi yüzde 37 azaldı
İŞ DÜNYASI

Tavuk eti üretimi yüzde 3.7 azaldı

Tavuk eti üretimi Kasım ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.7 azalarak 168 bin 7 tona gerilerken, aynı dönemde tavuk yumurtası üretimi yüzde 1.2 artarak 1.7 milyar adede yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı “kümes hayvancılığı üretimi” verilerine göre Kasım’da;
"Hindi eti üretimi yıllık yüzde 7.2 artarken, kesilen tavuk sayısı yüzde 5.4 azaldı."

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 1.3 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 1.6, kesilen tavuk sayısı yüzde 2.4, hindi eti üretimi ise yüzde 15.6 azaldı.

  • "Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi aylık yüzde 1.5 azalırken takvim etkisinden arındırılmış seriye göre de tavuk eti üretimi yıllık yüzde 1.0 azaldı.

"Kesilen tavuk sayısı aylık yüzde 8.3 azalarak 95 milyon adet olurken, kümes hayvancılığı üretim miktarı aylık ;

"Tavuk eti üretimi yüzde 10.9 azalarak 168 bin 7 tona,

"Tavuk yumurtası üretimi yüzde 3.2 azalarak 1.7 milyar adede, "Hindi eti üretimi de yüzde 10.4 azalarak 5 bin 310 tona düştü."

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