Tavukta isyan ettiren fırsatçılık

Döviz kurunda yaşanan hareketlilikler, tüm sektörlerde olduğu gibi tavukçuluğa da yansıdı. Son 6 ayda gelen zamlarla birlikte tavuk etlerinde yüzde 200’lük artış yaşandı. Zamların ardından tavukçular fırsatçılık yapanlara tepki göstererek hükümetten destek istediklerini iletti.

Fırsatçılığın daniskası

21 yıldır tavukçuluk yapan Halil Güzergül, esnaflığı boyunca böyle bir rezalet görmediğini ifade ederek, “Bundan 6 ay önce tavuk göğüsün kilosu 5 liraydı, şimdi 12 lira oldu. İran, Irak, Suriye gibi ülkelere aşırı derecede tavuk ihracatı yapıldığı için durum böyle. Üreticiler tavuğu yurtdışına dolar üzerinden gönderiyor ve ‘iç piyasa bizden tavuk almazsa daha iyiyiz’ diyorlar. Bu fırsatçılığın daniskasıdır. Vatandaş bir gün başını kaldırırsa, herkes gününü görür” diye konuştu.

'Sabrımızı taşırmasınlar'

Güzergül, tavuk fiyatlarında yaşanan yükselişe kesinlikle bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, “Biz tüm tavuğu 8 liraya alıyoruz, 8 buçuk liradan vatandaşa satıyoruz. Resmen işin hamallığını yapıyoruz. Bundan 3 ay önce karşımızda el pençe duran kesimhaneci, şimdi ayak ayak üstüne atıp, ‘ister al, ister alma’ diyor. Sabrımızı taşırmasınlar” ifadelerini kullandı.

“Tavuk üreticisi haddini bilsin”

Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur ise üreticilerin ortak kararla tavuğa zam yaptığını belirterek, “Üreticiler bu durumu dövize bağlamasınlar. 6 ay içerisinde yüzde 200 zam görülmemiş bir durum. Bu uçuk fiyatlarla tavuk alınmaz. Biz çok sabırlıyız, bir patlarsak mezbahanelerini başlarına yıkarız” diye konuştu.

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'Bir yerden talimat almış gibi devletin üzerine gidiyorlar'

Sürekli telefonlarına zam mesajlarının geldiğini kaydeden Yağmur, “Vatandaşın alım gücü ortada. Bu esnaf tavukları kime satacak? Zaten ülkenin durumu belli. Üreticiler sanki bir yerden talimat almış gibi devletin üzerine gidiyorlar. Hadlerini bilsinler. Bu süreç böyle devam ederse yönetim kurulu kararıyla tavukçuları 3 gün süreyle kapatırım. Ondan sonra üreticiler tavuklarını kendileri yer” ifadelerini kullandı.

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