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Ekonomi Mesai arkadaşının sesini habersiz kaydeden çalışan tazminatsız kovuldu
İŞ DÜNYASI

Tazminatsız kovuldu

Mesai arkadaşının sesini habersiz kaydeden çalışan tazminatsız kovuldu

Özel şirkette çalışan mesai arkadaşlarının özel görüşme ve telefon kayıtlarını gizlice kaydeden işçi tazminatsız işten kovuldu. İşten çıkartıldığını öğrenen kişi, İş Mahkemesi'ne başvurdu. Davalı işveren, davacının iş akdinin haklı nedenle sona erdirildiğini, davacının herhangi bir alacağının bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etti. Yüksek Mahkeme; cep telefonu ile iş arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını kayıt altına aldığı gerekçesiyle işten çıkartılan işçiye tazminat ödenmemesi gerektiğine hükmetti.

Haber Merkezi İHA
Söz konusu davada Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.
Söz konusu davada Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Çalıştığı özel bir şirkette mesai arkadaşlarının, özel görüşme ve konuşmalarını, kendi cep telefonu ile gizlice kayıt ettiği öne sürülen işçi, kapı önüne konuldu. Mahkemenin kapısını çalan işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi.

Yüksek Mahkeme; cep telefonu ile iş arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını kayıt altına aldığı gerekçesiyle işten çıkartılan işçiye tazminat ödenmemesi gerektiğine hükmetti.

İşten çıkartıldığını öğrenen işçi, İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı.

İşçi, haklı bir neden olmaksızın işten çıkarıldığını belirterek, kıdem ve ihbar tazminatları, son aya ait ücret, fazla mesai ile ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti.

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İşveren kovulan işçinin talebini reddetti

Davalı işveren, davacının iş akdinin haklı nedenle sona erdirildiğini, davacının herhangi bir alacağının bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etti. Mahkeme, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı, davalı vekili temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Davacının, iş arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını kendi cep telefonu ile gizlice kayıt ettiğinin vurgulandığı Yargıtay kararında; "Fesih öncesi davacı işçiden yazılı savunma talep edildiği ancak davacı işçinin savunma yapmadığı, iş akdinin 6 iş günlük hak düşürücü süre içinde feshedildiği anlaşılmaktadır.

Çalışma arkadaşlarının özel hayatına doğrudan müdahale ve şikayete konu edilmesi halinde suç teşkil eden feshe konu eylemin haklı fesih ağırlığında olduğu ortadadır. Mahkemenin eylemin sübutunu kabul ile birlikte bu durumun ancak geçerli feshe konu edilebileceği şeklindeki kabulünün ise yerinde olmadığı, dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

Sonuç itibariyle davalı işveren fesihte haklı olduğu için davacının kıdem ve ihbar tazminatları taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Mahkeme hükmünün oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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