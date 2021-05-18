Tekstil ürünleri imalatı endeksi rekor kırdı

İmalat sanayi sektörü üretim endeksi altında hesaplanan tekstil ürünleri imalatı endeksi, martta ulaştığı 145 değeriyle, serinin açıklanmaya başlandığı 2005'ten bu zamana kadarki en yüksek rakama yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, martta arındırılmamış sanayi üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 19,9 artışla 136,7'ye ulaştı.

Bu dönemde imalat sanayi endeksi yüzde 20,9 yükselişle 138,6 değerini alırken, toplam sanayi üretim endeksinin üzerinde performans gösterdi.

İmalat sanayi endeksinin alt kalemleri incelendiğinde, tekstil ürünleri imalatı endeksi yılın ilk 3 ayında dalgalı bir seyir izledi. Endeks, ocakta 125,8, şubatta ise 122,7 değerini aldı.

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Martta ise endeksin ulaştığı 145 değeri, serinin açıklanmaya başlandığı 2005'ten bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, tekstil ürünleri imalatı martta aylık bazda yüzde 18,1, yıllık bazda yüzde 28,9 artış gösterdi.

Giyim eşyası ve deri imalatı da arttı

Ocak-mart döneminde giyim eşyaları imalatı endeksinin de düzenli yükselmesi dikkati çekti. Endekste ocak ve şubatta sırasıyla 116,2 ve 116,6 değerleri yakalandı. Martta ise bir önceki aya göre yüzde 15,1, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 20,4 artan endeks, 134,2 ile en yüksek mart ayı değerine ulaştı.

Aynı dönemde deri ve ilgili ürünlerin imalatı endeksi de benzer bir seyir izledi. Endeks ocakta 90,2, şubatta 108,7 değerini aldı. Martta hızlı yükseliş kaydeden endeks, aylık bazda yüzde 26,8, yıllık bazda 12,5 artışla 137,8 değerine çıktı. Bu rakam, söz konusu endeksin 2005'ten bu yana en yüksek ikinci değeri oldu. Endeks Mart 2018'de 142,6 değerini almıştı.

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