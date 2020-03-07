THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’den koronavirüs açıklaması: En etkin yöntemlerle önlem alıyoruz

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüse ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Üstün, THY olarak gerekli önlemlerin alındığını ifade ettiği açıklamasında, “Dünyanın dört bir yanına yayılan virüse karşı en etkin yöntemlerle önlem alıyoruz. Uçaklarımızda, uluslararası otoriteler tarafından kabul görmüş ve etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon süreçleri uyguluyoruz. Misafirlerimizin seyahat güvenliği bizim için daima en ön plandadır” ifadelerine yer verdi.

Dünyanın dört bir yanına yayılan virüse karşı en etkin yöntemlerle önlem alıyoruz. Uçaklarımızda, uluslararası otoriteler tarafından kabul görmüş ve etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon süreçleri uyguluyoruz. Misafirlerimizin seyahat güvenliği bizim için daima en ön plandadır. pic.twitter.com/jui7wzMWdU

— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) March 7, 2020

Üstün, uçaklarda yapılan dezenfekte çalışmalarına ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerde görevlilerin uçak içerisini maskeli bir şekilde titizlikle temizlediği görülüyor.

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