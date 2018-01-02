THY Ekim ayında 3. havalimanına geçiyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2017 yılını finansal rekorla kapatacaklarını belirtti. THY’nin Ekim 2018’de 3. havalimanına geçeceğini hatırlatan Ekşi, “2019’u büyük bir şevkle bekliyoruz. 2019, Türk Hava Yolları’nın atılım yılı haline gelecektir” diye konuştu.

Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerle bir araya gelen Bilal Ekşi, “2017 Allah’a şükürler olsun çok iyi geçti. Türk Hava Yolları yüzde dokuzun üstünde bir büyüme gerçekleştirdi. Finansal olarak da rekor bir sonuçla kapatacağız. 2018’e daha büyük ümitlerle giriyoruz. Şu anki bütün rakamlar 2018’in 2017’den daha iyi geçeceğini gösteriyor. Bu bizim belki bu havalimanındaki son yılbaşı kutlamamız. Biliyorsunuz 2018’in Ekim ayında yeni havalimanına geçeceğiz“ diye konuştu.

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