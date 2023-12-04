THY ile Riyadh Air arasında iş birliği anlaşması

1 Ocak 2024 tarihi itibariyle başlayacak geniş kapsamlı iş birliği anlaşması Türk Hava Yolları ve Riyadh Air arasında imzalanan iş birliği anlaşması Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalandı. THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukcu ve Riyadh Air CEO’su Tony Douglas’ın imzalarıyla yürürlüğe giren mutabakat zaptı ile birlikte her iki havayolunun sadakat programı üyeleri, iki havayolu uçuşlarından da mil kazanabilecek. iki havayolu şirketi iş birliklerinin yanı sıra kargo, eğitim, teknik ve dijital gibi alanlarda da muhtemel iş birlikleri üzerine çalışmalara başlayacak.





OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK





İmzalanan mutabakat zaptı ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı Levent Konukcu, “Ülkemizin bayrak taşıyıcı markası olarak Riyadh Air ile imzalanan bu anlaşmadan mutluluk duyuyoruz. Interline ve Codeshare gibi fırsatların değerlendirilmesiyle yakın gelecekte yolcularımız iki havayolunun da networkünden faydalanabilecek. Riyadh Air’in 2025 yılı ortasında faaliyete geçmesiyle birlikte yapılacak iş birlikleri sayesinde misafirlerimize geniş bağlantı seçenekleri sunularak seyahat deneyimlerine olumlu katkı sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.





THY'NİN RİYADH AİR'İN HİKAYESİNDE ROL OLMASINDAN GURUR DUYUYORUZ





Riyadh Air CEO'su Tony Douglas ise “Bu anlaşma, hizmet verilen destinasyonlar açısından dünyanın en büyük küresel havayolu şirketiyle ortaklık kuran Riyadh Air'in gelişiminde çok önemli bir adımdır. Yolcu odaklı, pazar lideri, küresel bir havayolu markası olan Türk Hava Yolları ile kurulacak olan yakın ilişkimiz, İstanbul Havalimanı gibi global bir network merkezi aracılığıyla, özellikle Türkiye, Avrupa ve Amerika'da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 130 noktaya kesintisiz bağlantı sağlayacaktır. Yapılan anlaşmalar, son derece önemli olup çokça faydası bulunmaktadır. Türk Hava Yolları dünya standartlarında bir havacılık markasıdır ve Riyadh Air’in hikayesinde rol almasından gurur duyuyoruz” dedi.























