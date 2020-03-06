Ekonomi THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Uçaklarımızı etkisi kanıtlanmış bilimsel yöntemlerle dezenfekte ediyoruz
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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Uçaklarımızı etkisi kanıtlanmış bilimsel yöntemlerle dezenfekte ediyoruz

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, koronavirüs nedeniyle tedbirler alındığını belirterek, "Çin, İran, İtalya, Güney Kore, Irak ve Nahçivan'a düzenlediğimiz seferlerimizi iptal ettik. Risk grubunda olan ve risk grubu ülkeleri olarak ilan edilen ülkeler konusundaki buralara seyahat yapan uçaklarımızı da etkisi kanıtlanmış bilimsel yöntemlerle dezenfekte ediyoruz, temizliğini tam olarak yapıyoruz ve ondan sonra sefere alıyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı açıklama yaptı.
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı açıklama yaptı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Bakırköy’deki THY Genel Müdürlüğü binasında koronavirüs nedeniyle uçuş yapılmayacak bölgeler ve alınan tedbirler ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Aycı'nın yanı sıra THY Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker, THY Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, THY Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı Abdülkerim Çay, THY Genel Müdür (Kurumsal Gelişim ve BT) Yardımcısı Ali Serdar Yakut, THY Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı M. Akif Konar, TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal, THY Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, Bölgesel Uçuş Başkanı Şamil Karakaş, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve basın mensupları katıldı.

"KORONAVİRÜS KONUSUNDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Türk Hava Yolları’nın basın toplantısında konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, "Biliyorsunuz ki her yılın kendisine özgü özellikleri var. 2020 yılının Ocak ayında çok güçlü bir başlangıç yapmış ve Ocak ayını geride bırakmışken, Şubat aynının ortasından itibaren etkili olan Wuhan kaynaklı koronavirüsü hadisesinin bütün dünyada etkili olduğu bir süreç bir sürece girdik. Sadece bölgesel bir kriz olmaktan çıkıp globalleşen ve sadece insanlar üzerinde ve insanların bağışıklık sistemi üzerinde etkili olarak ölümlere sebebiyet vermesi değil, aynı zamanda şirketlerin, dünya ekonomisinin, özellikle havacılığın da bağışıklık sistemini etkisiz hale getirebilecek bir biçimde dünyada şu anda etkili olan bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu da ifade etmek isterim. Küresel bir virüs vakasıyla karşı karşıyayız" dedi.

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Aycı konuşmasına şöyle devam etti:

"Özellikle koronavirüs konusunda da arkadaşlarımızla birlikte farklı senaryolar üzerinde çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Sürekli de bunu güncelliyoruz. Bu kapsamda Çin, İran, İtalya, Güney Kore, Irak ve Nahçivan'a düzenlediğimiz seferlerimizi iptal ettik. Risk grubunda olan ve risk grubu ülkeleri olarak ilan edilen ülkeler konusundaki buralara seyahat yapan uçaklarımızı da etkisi kanıtlanmış bilimsel yöntemlerle dezenfekte ediyoruz, temizliğini tam olarak yapıyoruz ve ondan sonra sefere alıyoruz.

Misafirlerimizin bu anlamda endişesiz olarak bizimle birlikte uçaklarımızda seyahat edebileceklerini ve onlara uygun sağlıklı bir seyahat ortamı sunduğumuzu da burada ifade etmek isterim. Bu süreçte özellikle çok yakın bir mesaide bulunduğumuz başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ekibi olmak üzere tüm Sağlık Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün virüsten sadece Asya değil, sadece Çin merkezli Güney Kore ve diğer ülkeler değil, şu anda Avrupa’da bu virüsten başta İtalya olmak üzere, hatta Fransa, şimdi Almanya ve diğer ülkeler olmak üzere Avrupa'da şu anda bundan çok ciddi bir sıkıntı içinde."

Aycı, "Avrupa’dan bu virüsün ülkemize bulaşmaması için, İran ve diğer komşu ülkelerden bulaşmaması için, Asya’da bu virüsün gelmemesi için bir dizi tedbiri çok etkin bir biçimde ve zamanında, hatta sektörümüzdeki pek çok ülke ve havayolu şirketinden önce adım atarak, uçuşlarımızı keserek, durdurarak bu krizin ülkemize ulaşmasını engellemek adına çok önemli adımları attık. Diğer tüm uluslararası, ulusal kuruluşlarla birlikte çok yakinen çalışmaktayız. Gerek sivil havacılığımız, gerek Dünya Sağlık Örgütü, gerek Sağlık Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, tüm ilgili otoritelerle çok yakın bir mesai içerisindeyiz. Krizin başlangıcından bugüne pilotlarımız, kabin memurlarımız, teknisyenlerimiz ve her kademede bize hizmet sunan tüm paydaşlarımızla birlikte bu krizin yönetilmesinde çok büyük bir emek gösterdiler, onlara da bir kere daha burada teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyada bu kriz giderek büyüyor, Amerika dahil her yerde görülmeye başlandı. Bizim için asıl olan riski minimize etmek için elden gelen tüm tedbirleri alacağız ve almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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