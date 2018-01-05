THY'den 25 adetlik dev alım

Türk Hava Yolları, Airbus ile çift motorlu, uzun menzilli Airbus A350-900 alımı için anlaşma imzalayacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Airbus'ın başkanı Tom Enders arasında yapılacak imza törenine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katılacak.
UZUN MENZİLLER İÇİN KULLANILACAK
Kokpit.aero'nun haberine göre THY toplam 25 adet A350-900 satın alacak. Bu uçaklar, THY'nin başta Avustralya olmak üzere uzun menzilli yeni hatları için kullanılacak.
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