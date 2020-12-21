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İŞ DÜNYASI

THY'den açıklama: İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ye gidecekler mağdur edilmeyecek

THY'den uçuşların durdurulduğu dört ülkeye ilişkin açıklama: Yolcular mağdur edilmeyecek

Koronavirüsün mutasyona uğramasının ardından İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’ya uçuşlar geçici olarak durduruldu. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi ise Twitter’dan yaptığı paylaşımında uçuşların durdurulduğu dört ülkeye gidecek yolcuların bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederek, hiçbir yolcunun mağdur edilmeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımla İngiltere’de mutasyona uğramış korona virüs nedeniyle, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’ya uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

Mutasyon paniği
DÜNYA
Mutasyon paniği
Konuyla ilgili bir paylaşımda Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’den geldi.

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HİÇBİR YOLCUMUZ MAĞDUR OLMAYACAK

Bilal Ekşi, yaptığı paylaşımda, “Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika’dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiçbir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiçbir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de ortaya çıkmıştı: Yolcular PCR testi yapılıp karantina altına alındı
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Mutasyona uğramış koronavirüs türü nedeniyle İngiltere'de bulaş hızının artmasından dolayı, Türkiye'ye İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuş seferleri, geçici olarak durduruldu.
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Karar üzerine gece saatlerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında, halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir. ifadelerini kullandı.
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Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasını takiben, Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen ve aralarında kabin ekiplerinin de bulunduğu 125 yolcuya, İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri uygulandı.
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Sağlık ekipleri tarafından uçakta iletişim ve adres bilgileri alınan yolcular, daha sonra havalimanı içerisindeki Kovid-19 PCR testi alanına götürüldü.
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Burada sağlık ekiplerince yolculardan numune alındı.
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Londra'dan İstanbul'a gelen yolcuların, evlerinde karantina altında olacakları ve filyasyon ekipleri tarafından takip altında tutulacakları öğrenildi.
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İngiltere'de ortaya çıkmıştı: Yolcular PCR testi yapılıp karantina altına alındı
Koronavirüsün İngiltere mutasyona uğramasının ardından, gece saatlerinde Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen yolculara PCR testi yapıldı. Adres ve iletişim bilgileri alınan yolcular, evlerinde karantinada kalacak.


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