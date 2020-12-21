THY'den uçuşların durdurulduğu dört ülkeye ilişkin açıklama: Yolcular mağdur edilmeyecek

Dünya

Mutasyon paniği

İngiltere’de Kovid-19’un mutasyona uğramış bir türünün ortaya çıkması panik yarattı. İngiltere Başbakanı Johnson, yeni türün yüzde 70 daha hızlı yayıldığını belirterek başkent Londra ve diğer bazı şehirlerde önlemleri sıkılaştırdıklarını açıkladı. Hollanda, Belçika ve İtalya, “mutasyon” haberinden sonra İngiltere’ye uçuşları durdurdu. DSÖ de İngiltere ile yakın temasta olduğunu ve yeni bilgilere ulaştıkça 194 ülkeyi bilgilendireceğini söyledi.