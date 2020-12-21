THY'den açıklama: İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ye gidecekler mağdur edilmeyecek
THY'den uçuşların durdurulduğu dört ülkeye ilişkin açıklama: Yolcular mağdur edilmeyecek
Koronavirüsün mutasyona uğramasının ardından İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’ya uçuşlar geçici olarak durduruldu. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi ise Twitter’dan yaptığı paylaşımında uçuşların durdurulduğu dört ülkeye gidecek yolcuların bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederek, hiçbir yolcunun mağdur edilmeyeceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımla İngiltere’de mutasyona uğramış korona virüs nedeniyle, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’ya uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.
Konuyla ilgili bir paylaşımda Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’den geldi.
HİÇBİR YOLCUMUZ MAĞDUR OLMAYACAK
Bilal Ekşi, yaptığı paylaşımda, “Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika’dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiçbir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiçbir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.