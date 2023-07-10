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Ekonomi

THY'den şirket logosu kullanılarak dolandırıcılık amaçlı paylaşım uyarısı: Asla itibar etmeyin

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada şirket logosunu kullanarak kampanya adı altında dolandırıcılık amaçlı paylaşımlar yapıldığını bildirdi.

18:21 . 10/07/2023 Pazartesi
AA
THY sahte hesaplara yönelik uyarı yaptı.

THY sahte hesaplara yönelik uyarı yaptı.

THY'nin resmi destek hesabından yapılan açıklamada, sosyal mecralarda ve "WhatsApp" gruplarında şirket markasının isminin ve logosunun kullanıldığı belirtilerek, kampanya başlığı altında kötü amaçlı paylaşımlar yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "
Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı sürece bu gibi paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."
ifadelerine yer verildi.


#logo
#sosyal medya
#Türk Hava Yolları (THY)
#uyarı
1 saat önce
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